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"Годі копирсатися в лайні": порада Комаровського владі на 2022 рік Доктор Комаровський зазначив, що український політикум нагадує фантастичний фільм

В Україні громадяни можуть спостерігати за діями політиків, як за сюжетом фантастичного фільму з ухилом психіатрії. Про це сказав у програмі "Все буде красиво" на телеканалі "Україна 24" доктор Євген Комаровський.

Він розповів, чому йому довелося дивуватися у 2021 році.

"Ви знаєте, мене здивували не політики, мене здивували всі ті, хто мовчки дивляться на весь цей спектакль. Коли спектакль пішов не туди. Брали квитки на комедію або на драму, а у нас виявилась якась фантастика. Реальна фантастика з ухилом психіатрії. Що ми повинні зробити? Як мінімум встати та піти. Більш того, хотілося б, щоб і гроші свої назад зажадали", — сказав Комаровський.

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Він повідомив, що українцям потрібен якийсь орган, який зможе захистити їхні інтереси від політичного шарлатанства.

"Я хотів би, щоб був якийсь політичний захист прав споживача. Коли споживач йде купувати умовно телевізор, то йому кажуть, що цей телевізор такого-то розміру, тобто щодо цього телевізора є характеристики. Якщо споживач купує товар і він не відповідає характеристикам, то він здав його назад. А у нас виходить, що тобі дали характеристики, ти купив, тобі вручили, ти бачиш, що характеристики не збігаються, через пів року вже це зрозуміло, а ти ще повинен 4 роки чекати, щоб повернути це назад", — сказав доктор.

Комаровський зазначив, що в Україні потрібна політична гігієна.

"Ви поставите мету за допомогою "клізми" видалити якісь дуже нехороші "какахи". А мене більше хвилює, щоб на місце цих "каках" не надійшли наступні "какахи". І в цьому нам потрібні заходи профілактики, заходи політичної гігієни, заходи політичної епідеміології. А виявляється, що у нас ці "політичні" лікарі випишуть вам рецепт на будь-яку "какаху" аби отримати відсоток з цього рецепта. Головна проблема - ми намагаємося по "какахах" поставити діагноз ... А нам потрібна причина", – сказав Комаровський.

У цьому ж "медичному" ключі він прокоментував роботу української влади, зазначивши, що українці занадто довірливі.

"Ми були настільки захоплені красою лікаря, тими словами, якими він нам розповідав про санаторії-профілакторії, де ми всі будемо жити... Ми виявилися занадто наївними та довірливими. Боюся, що це нікуди від нас не поділося. Найсумніше для мене те, що наївність і довірливість повільно, але неухильно трансформується в агресію. І ми тут всі повинні чітко розуміти, що наша агресія спрямована один на одного, що ми всі поставлені в необхідність вибирати між умовно "жовтими какахами" і "зеленими какахами". Ми мимоволі вибираємо жовтенькі, тому що вони нам більше подобаються. Але ми все одно вибираємо між "какахами". А треба зробити, щоб ми вибирали між "какахами" і цукерками", — сказав він.

Комаровський також нагадав, що влада повинна дотримуватися Конституції, як лікар дотримується протоколів лікування.

"Лікарі повинні лікувати за протоколом. Якщо лікар починає лікувати як йому захочеться, то це не лікар. Це чаклун і шарлатан. У лікаря протокол - у політика закон. У політиків на максимальному рівні тільки один закон. Він називається Конституція. І чим вище ти підіймаєшся, тим вужчими стають твої можливості в плані порушення законів. Ти повинен жити за Конституцією. І на самій верхівці нашого айсберга сидить людина, яка відповідальна за Конституцію. Якщо вона порушує Конституцію - це погано, це недобре, це не за протоколом, це політичне шарлатанство", - сказав Комаровський.

Раніше доктор Євген Комаровський прокоментував заяву спікера Верховної ради Руслана Стефанчука про те, що Росія може завдати по Україні ядерного удару.

"Як ви розумієте, я ж не є експертом із заяви про ядерний удар тощо. Я просто весь час будую комунікаційні паралелі - ось як державна машина не може контактувати, знаходити спільну мову з людьми, коли йдеться про реальну загрозу, про те, що коронавірус... Ось так само з можливими війнами, з'ясуваннями відносин - комунікаційної стратегії немає і близько. Зрештою, якщо кожен божий день з усіх прасок нам розповідають... Хтось каже, що війна буде, хтось - не буде", - сказав він.