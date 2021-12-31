23:54, Вчора

Новорічні подарунки від Гордона і Голованова: перепало Порошенку, Путіну і Моргенштерну Свої подарунки "отримали" Порошенко, Путін і Моргенштерн

Журналіст Дмитро Гордон та телеведучий Василь Голованов в образі Діда Мороза та сніговика в ефірі телеканалу "Україна 24" обирали новорічні подарунки для політиків та зірок. Вони діставали подарунки з мішка та розмірковували, хто має їх отримати.

Сковорода

Гордон: Якщо слабка людина йде темною вулицею, і кулаками не звикла працювати, можна брати з собою сковорідку для того, щоб "заглушити" супротивника.

Голованов: Мені здається, цей подарунок добре підійде Давиду Арахамії, котрий не дуже добре вивчив цитати великого Сковороди. Нехай тренується на цій.

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Фільм "Шпигун, вийди геть"

Голованов: Це класика світового кінематографа. Я подарував би це комусь в Офісі президента, або якомусь немолодому альфа-самцю.

Гордон: Краще до Офісу президента відправити. Там шпигунів вистачає, як ми розуміємо.

Голованов: Тому всі нехай виходять геть. Якщо ви шпигун, підходьте під ялинку в Офісі президента і забирайте свій подаруночок. Якщо так вийде, що вас буде більше, ніж один, значить ви розкрилися.

Книга Леоніда Кучми "Україна – не Росія"

Голованов: Дмитре Іллічу, мені здається, це нашій владі треба нагадати, що Україна – не Росія.

Гордон: А я б Путіну це передав, щоб він розумів, що Україна – не Росія. "Дяді Вові від дядька Льоні". Шпигунам в Офісі президента ми передамо, а вони прямо передадуть Путіну.

Зошит "Збірник розумних думок" з портретом Миколи Тищенка

Голованов: Почитайте щось із Миколи.

Гордон: А тут нічого немає.

Голованов: Виходить, і думок немає.

Гордон: З такою статурою розумні думки лише шкодять.

Наручники

Голованов: Хто відповідає за пенітенціарну службу? Ваш улюблений міністр Малюська. У платних в'язницях є платні послуги.

Гордон: Дай боже, щоб вони нам з вами не знадобилися, шановний Василю Володимировичу.

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Цукерки "Гордон у шоколаді"

Гордон: Це, Василю Володимировичу, велике прохання передати Петру Олексійовичу Порошенку. Він любить солодке.

Футболка з портретами боксера Мохаммеда Алі та співачки Шер та написом "Алі Шер"

Гордон: Я подарував би це Моргенштерну... Тому, що він Алішер.

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Сам Дмитро Гордон отримав у подарунок "Періодичну таблицю елементів Гордона".