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Зашквари в прямому ефірі: ведучі "Україна 24" розповіли про скандали на шоу "Є що згадати, нема чого дітям розповісти"

Ведучі телеканалу "Україна 24" напередодні Нового року розповіли про скандальні ситуації, які протягом року відбувалися в ефірі.

Зокрема, Василь Голованов на запитання про "найзашкварніший зашквар" відповів:

"Це велика частина нашого життя, я пропускаю ці ефіри крізь себе. Напевно, одна з історій, яку можна вважати зашкварною, або такою, яка б не мала статися, це коли я запросив на ефір... І тут барабанний дріб... Ви знаєте, що в житті не дуже полюбляють один одного Ілля Кива та Андрій Білецький. В житті в них неодноразово виникали суперечки. В мене виникла чудова ідея запросити їх на один майданчик - "Ток-шоу №1". Буквально за 40 хвилин має розпочатися ток-шоу, під павільйоном збирається більше сотні дебелих спортивних хлопців, які навряд чи будуть змагатися один з одним у футбол або інші види спорту. Я вам скажу, що ефір був майже зірваний. Ми довго шукали "чиїх будете", що це за спортсмени".

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Ведучий зазначив, що один з учасників дискусії на ефір не приїхав, включившись за допомогою відеозв'язку.

"Але осад залишився неприємний, тому хочеться вірити, що таких історій у новому році більше не буде", - додав він.

Своєю чергою Наташа Влащенко, згадуючи той інцидент, зазначила:

"Я, до речі, пам'ятаю цей ефір, все чекала, коли ж з'явиться Ілля, а він так і не з'явився. Я згадала відомий жарт - "побачення пройшло прекрасно, вона так і не прийшла".

Коментуючи скандальні епізоди в ефірі, Влащенко розповіла:

"У нас було - стійки розбивали, підскакували один до одного. Всі пам'ятають "батл" Мураєва і Юрія Бутусова, коли вони один за одним ходили по студії. Багато чого було - є що згадати, нема чого дітям розповісти".

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Нагадаємо, цієї осені канал "Україна 24" перевершив власний рекорд телеперегляду. Так у листопаді "Україна 24" здобув частку 2,52%, що на 68% більше, ніж у найближчого конкурента серед новинних каналів (за 18+ вся Україна). 11 млн 315 тис. українців подивилися інформаційно-аналітичний канал у листопаді (охоплення за 4+).

"Народ проти" з Наташею Влащенко також залишається беззаперечним лідером інформаційного мовлення. Так, 4 листопада глядачі телеканалу "Україна 24" дивилися ексклюзивне інтерв'ю Арсена Авакова, де він відверто розповів про свою відставку. Програма здобула частку 4,29% (аудиторія 18+ вся Україна).