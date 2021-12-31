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В Україні потепліло: прогноз погоди на 31 грудня Синоптики повідомили, де сьогодні в Україні буде найтепліше, а де вдень збережуться морози

Замість снігу і морозу - дощі та потепління. Таку погоду в Україні прогнозують синоптики в новорічну ніч і найближчі дні, повідомляється в сюжеті "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

Згідно з метеорологічним прогнозом, в Україні 31 грудня температура коливатиметься від 1 до 6 градусів вище нуля. Найтепліше буде в західних регіонах. Тут температура підніметься до + 9 градусів.

На сході України очікуються легкі морози до 2 градусів. У північній частині України стовпчики термометрів піднімуться до 2 градусів вище нуля, а на півдні повітря прогріється до + 3 градусів.

У столиці температура повітря сьогодні буде близько 3 градусів тепла. Синоптики також прогнозують сиру погоду з можливими дощовими опадами.

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Раніше повідомлялося, що за даними Укргідрометцентру, в середньому взимку температура буде на 1,5 градуса вище норми. У січні взагалі буде на 3 градуси тепліше звичайного. Однак морози до -10 градусів і сніг все-таки будуть. Так, народний синоптик Леонід Горбань ще влітку спрогнозував, що цієї зими українців, навпаки, чекають люті морози та хуртовини.