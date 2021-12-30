16:25, Сьогодні

"Омікрон" та "Дельта": епідеміологиня пояснила різницю між штамами "Жодного покращення я не бачу"

Новий штам коронавірусу "Омікрон" більш заразний, ніж "Дельта". Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповіла докторка медичних наук, епідеміологиня Наталія Виноград.

"Це висококонтагіозний генетичний варіант - навіть більше ніж "Дельта". Тут дуже короткий інкубаційний період - у середньому 3 дні. Також важливо, що при такій контагіозності за короткий час дуже велика кількість уражених осіб", - сказала вона.

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"Уявімо собі, що за тиждень одразу з’явиться така кількість хворих, яка раніше формувалася за два місяці. Це буде страшний удар для системи охорони здоров'я. Хоча в легшій формі 40% приблизно взагалі безсимптомні, достатньо складно витримати таку кількість хворих. Тому всі повертаються до масок, обмежувальних заходів відвідування певних місць. У цьому сенсі жодного покращення я не бачу", - розповіла епідеміологиня.

Раніше епідеміологиня Людмила Мухарська розповіла, яким категоріям українців потрібно робити додаткове щеплення від коронавірусу.

"По-перше, є два варіанти третьої дози. Перша — додаткова, про яку зараз йдеться, і вона показана людям, які мають недостатньо сильну імунну систему і можуть не відповідати або недостатньо відповідати на перші дві дози. А є поняття бустерної дози. Вона буде вводитися пізніше решті людей, в яких немає таких станів, про які я сказала.

Лікарі не будуть спеціально пропонувати попередньо зробити аналіз на антитіла, але кожна людина може за бажанням зробити. Або лікар скаже, а людина сама вирішуватиме – проводити дослідження чи просто зробити третє щеплення", — пояснила вона.