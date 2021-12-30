13:24, Сьогодні

Погода в Україні: чого очікувати на Новий рік Слизько на дорогах Запоріжжя, Маріуполя та Миколаєва

Понад 130 пацієнтів звернулися з травмами до лікарень Львова через сильну ожеледицю. 27 госпіталізували. Це лише за останню добу, зазначається в ефірі програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

Слизько й на дорогах Запоріжжя, Маріуполя та Миколаєва - все через крижані дощі за плюсової температури вдень і сильного мінуса вночі.

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Загалом по Україні найближчими днями потеплішає - вдень від -3 до -1. Вночі поки добряче морозитиме - до -13.

А ось Новий рік будемо святкувати за +5.

Раніше повідомлялося, що в останній місяць зими в Україні прогнозуються сильні морози. За даними Укргідрометцентру, в середньому взимку температура буде на 1,5 градуса вищою за норму. У січні взагалі буде на 3 градуси тепліше, ніж зазвичай. Проте морози до -10 градусів і сніг все-таки будуть.