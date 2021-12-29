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Коли в Києві завиють сирени: в КМДА повідомили нові дані У столиці перевірять систему оповіщення на випадок НП

У Києві перевірку сирен системи оповіщення проводитимуть після різдвяних свят, населення оповістять заздалегідь.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

"Таке завдання ми отримали від керівництва міста - провести повну перевірку системи оповіщення нашого міста. Про час проведення ми будемо повідомляти заздалегідь, десь приблизно за 10 днів ми почнемо проводити інформаційну політику по місту про те, що ми будемо випробовувати систему оповіщення для того, щоб ця інформація дійшла до кожного з мешканців нашого міста", - повідомив чиновник.

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За його словами, точну дату ще не визначено.

"Перевірити систему оповіщення - це комплексні заходи, які пов'язані із включенням сирени, із наданням повідомлення по FM-каналах радіо чи телебачення, і відпрацювання по об'єктах критичної інфраструктури силовими підрозділами у виконанні їхніх завдань. Тому ми хотіли провести перевірку системи в комплексі разом з силовими структурами", - пояснив Ткачук.

Представник КМДА розповів, що в столиці щотижня проводиться перевірка системи оповіщення, "але ж ми повинні включити ту сирену, ніхто з нас таке не чув, і ми повинні розуміти, що треба робити".

На запитання щодо можливої дати перевірки системи оповіщення, чиновник відповів:

"Під Новий рік ми це робити не будемо. Ми це будемо робити, найімовірніше, після свят. Після різдвяних свят ми попередимо населення нашого міста заздалегідь, коли ми будемо знати дату проведення навчань".

Нагадаємо, перевірку сирен у Києві раніше анонсував заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Андрій Крищенко.

Він розповів виданню "Бабель", що у місті розпочнуть інформаційну кампанію, щоб люди не лякалися, коли почують сирени.

Також у місті проводитимуть навчання, щоб люди без паніки розуміли, що робити. За його словами, ці системи оповіщення влада Києва тестує постійно, але без звуку.

Крім того, у місті перевіряють бомбосховища.