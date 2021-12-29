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На Прикарпатті сталася пожежа в реанімації через запалену свічку, є жертви: подробиці В Івано-Франківській області ввечері у вівторок спалахнула пожежа в одній з лікарень, сильно постраждали медсестра і санітарка

У вівторок, 28 грудня, в реанімаційному відділенні лікарні в Косово почалася пожежа, яка забрала життя декількох людей. Крім того, унаслідок пожежі серйозно постраждав медперсонал. Про це йдеться в сюжеті "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

Як з'ясувалося, пожежа сталася близько 21:30. Полум'я за лічені хвилини охопило все відділення, розташоване на першому поверсі лікарняної будівлі. Коли у відділенні почалася пожежа, там перебувало семеро хворих. Когось встигли евакуювати ще до приїзду рятувальників, ще трьох осіб виносили пожежники.

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Попередньо було названо причину пожежі. Як виявилося, у відділенні запалили свічку через смерть одного з пацієнтів.

"Я не можу сказати, що це зробив медичний персонал, але є така ситуація, що коли вмирає людина, відразу запалюють у лікарні свічку. Це не секрет, це у нас відбувається у всіх навколишніх лікарнях", - розповів начальник штабу з питань надзвичайних ситуацій Володимир Зузяк.

Зазначається, що коли пожежу загасили, у відділенні виявили три тіла. Одна жінка померла вже в коридорі після того, як її евакуювали. Всього зафіксовано в лікарні 4 смерті. Три людини померли унаслідок пожежі, ще одне тіло, яке знайшли рятувальники, належало чоловікові, який помер від коронавірусу.

Постраждалих, серед яких були медпрацівники, направили в опікове відділення лікарні в Івано-Франківську. Найбільше постраждала санітарка. У жінки опіки зайняли 90% всього тіла. За словами Дмитра Микитюка, директора Косівської районної лікарні, її перевозити нікуди не можна, бо вона знаходиться в критичному стані. Також він повідомив, що під час пожежі сильно постраждала медсестра. У неї 60% опіків тіла.

"Планують перевести до Києва медсестричку. У неї 60% опіків. На жаль, санітарка важча, у неї критичний стан, вона не підлягає транспортуванню", — сказав Дмитро Микитюк.

Кореспондентка телеканалу "Україна 24" повідомила, що в лікарні відчувається запах гару. Полум'я зруйнувало систему води та опалення. Комунікації поки не відновлені. У постраждалому будинку знаходяться пологове відділення і хірургічне, також там розташовувалася травматологія. Людей перевели з обгорілої будівлі в інші корпуси.

Зараз на місці пожежі працює експертна комісія. У ДСНС попередили, щоб у лікарнях заборонили запалювати свічки у відділеннях, де знаходяться кисневі установки, а також анонсували перевірки протипожежної безпеки. Повідомляється, що завтра в Косово буде день жалоби за загиблими.

Раніше повідомлялося, що у Вінницькій області в результаті пожежі в одному з готельних комплексів загинула молода жінка. Також стало відомо, що постраждали дві людини. Пожежа сталася на даху. Люди травмувалися при падінні на землю, коли вони вистрибували з вікна будівлі, рятуючись від пожежі. Двох постраждалих відправили до реанімації.

Раніше повідомлялося про трагічну пожежу, що сталася в столичній багатоповерхівці в Академмістечку. Загорілась чотирикімнатна квартира на 8 поверсі 9-поверхівки, де перебували дві людини похилого віку — чоловік і жінка. Коли на місце події приїхали рятувальники, вони зрізали двері та почали гасити пожежу, а також винесли жителів квартири до під'їзду, але вони, на жаль, загинули. На гасіння пожежі знадобилося близько години, площа спалаху становила 10 кв.м., попередньо пожежа сталася через коротке замикання.