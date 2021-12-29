На Прикарпатті сталася пожежа в реанімації через запалену свічку, є жертви: подробиці

В Івано-Франківській області ввечері у вівторок спалахнула пожежа в одній з лікарень, сильно постраждали медсестра і санітарка 

На Прикарпатті сталася пожежа в реанімації через запалену свічку, є жертви: подробиці

У вівторок, 28 грудня, в реанімаційному відділенні лікарні в Косово почалася пожежа, яка забрала життя декількох людей. Крім того, унаслідок пожежі серйозно постраждав медперсонал. Про це йдеться в сюжеті "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

Як з'ясувалося, пожежа сталася близько 21:30. Полум'я за лічені хвилини охопило все відділення, розташоване на першому поверсі лікарняної будівлі. Коли у відділенні почалася пожежа, там перебувало семеро хворих. Когось встигли евакуювати ще до приїзду рятувальників, ще трьох осіб виносили пожежники. 

Читайте також: У Києві евакуювали 1500 осіб з гімназії, де почалася пожежа

Попередньо було названо причину пожежі. Як виявилося, у відділенні запалили свічку через смерть одного з пацієнтів. 

"Я не можу сказати, що це зробив медичний персонал, але є така ситуація, що коли вмирає людина, відразу запалюють у лікарні свічку. Це не секрет, це у нас відбувається у всіх навколишніх лікарнях", - розповів начальник штабу з питань надзвичайних ситуацій Володимир Зузяк.

Зазначається, що коли пожежу загасили, у відділенні виявили три тіла. Одна жінка померла вже в коридорі після того, як її евакуювали. Всього зафіксовано в лікарні 4 смерті. Три людини померли унаслідок пожежі, ще одне тіло, яке знайшли рятувальники, належало чоловікові, який помер від коронавірусу.

Постраждалих, серед яких були медпрацівники, направили в опікове відділення лікарні в Івано-Франківську. Найбільше постраждала санітарка. У жінки опіки зайняли 90% всього тіла. За словами Дмитра Микитюка, директора Косівської районної лікарні, її перевозити нікуди не можна, бо вона знаходиться в критичному стані. Також він повідомив, що під час пожежі сильно постраждала медсестра. У неї 60% опіків тіла.

"Планують перевести до Києва медсестричку. У неї 60% опіків. На жаль, санітарка важча, у неї критичний стан, вона не підлягає транспортуванню", — сказав Дмитро Микитюк.

Кореспондентка телеканалу "Україна 24" повідомила, що в лікарні відчувається запах гару. Полум'я зруйнувало систему води та опалення. Комунікації поки не відновлені. У постраждалому будинку знаходяться пологове відділення і хірургічне, також там розташовувалася травматологія. Людей перевели з обгорілої будівлі в інші корпуси.

Зараз на місці пожежі працює експертна комісія. У ДСНС попередили, щоб у лікарнях заборонили запалювати свічки у відділеннях, де знаходяться кисневі установки, а також анонсували перевірки протипожежної безпеки. Повідомляється, що завтра в Косово буде день жалоби за загиблими.

Раніше повідомлялося, що у Вінницькій області в результаті пожежі в одному з готельних комплексів загинула молода жінка. Також стало відомо, що постраждали дві людини. Пожежа сталася на даху. Люди травмувалися при падінні на землю, коли вони вистрибували з вікна будівлі, рятуючись від пожежі. Двох постраждалих відправили до реанімації.

Раніше повідомлялося про трагічну пожежу, що сталася в столичній багатоповерхівці в Академмістечку. Загорілась чотирикімнатна квартира на 8 поверсі 9-поверхівки, де перебували дві людини похилого віку — чоловік і жінка. Коли на місце події приїхали рятувальники, вони зрізали двері та почали гасити пожежу, а також винесли жителів квартири до під'їзду, але вони, на жаль, загинули. На гасіння пожежі знадобилося близько години, площа спалаху становила 10 кв.м., попередньо пожежа сталася через коротке замикання.

Джерело Україна 24 Теги лікарні ДСНС пожежа смерть