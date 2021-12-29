16:26, Сьогодні

США допоможуть Україні зміцнити кордон з Росією: озвучено подробиці Допомогу буде надано у 2022-2023 роках у рамках двох проєктів

США допоможуть Державній прикордонній службі України в питанні охорони кордонів з Росією та Білоруссю. Для цього буде виділено майже 25 млн доларів.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Державна прикордонна служба у співпраці з посольством США, різними програмами, різними відділами домовилися про подальшу підтримку Державної прикордонної служби. Як результат - є вже два проєкти, які зареєстровані відповідно до вимог уряду України. Вони стартують у січні наступного року. Один з проєктів - на 20 млн доларів США, другий - на 4,5 млн доларів. Це посилення спроможності наших підрозділів, особливо на кордонах з Росією та Білоруссю. Це не кошти, які виділятимуться Державній прикордонній службі. Це, власне, ті потреби, які ми проговорили з нашими партнерами, і вони будуть реалізовані вже найближчим, сподіваюся, часом. Один з проєктів розрахований протягом наступного року, а другий проєкт на 4,5 млн доларів розрахований до середини 2023 року", - повідомив речник Держприкордонслужби.

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Як зазначив Демченко, українська та американська сторони "зацікавлені в тому, щоб допомога, яка передбачена для цих проєктів, надійшла до прикордонних підрозділів і посилила спроможності прикордонників на цих напрямках якнайшвидше".

Також він додав, що Державна прикордонна служба посилить заходи безпеки на всі новорічні свята, зокрема на кордоні з Росією і Білоруссю.

Нагадаємо, Україна після початку російсько-української війни у 2014 році почала реалізацію проєкту "Стіна".

Проєкт, ініціатором якого виступив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, передбачає інженерно-технічне облаштування кордону, зокрема рокадні шляхи, загородження, рови, систему відеоспостереження, щоб запобігти незаконному перетину кордону контрабандистами, диверсійними групами. Загальна довжина стіни має становити понад 2 тис. км.

Завершення будівництва "Стіни" заплановано на 2025 рік.

За аналогічним проєктом почали будувати свої стіни на кордоні з РФ країни Балтії та Польща.