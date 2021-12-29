12:09, Сьогодні

Конфронтація на Донбасі може посилитись - Гармаш Росія задіятиме пропаганду як привід для бойових дій, сказав представник ТКГ

На Донбасі можуть посилитися конфронтації через інформаційні вкидання, які надходять з Росії. Про це повідомив у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" член української делегації в ТКГ щодо Донбасу Сергій Гармаш.

Гармаш прокоментував заяву російського віцеспікера Ради Федерації Костянтина Косачова про те, що в Росії є стаття в Конституції, яка дозволяє здійснювати військові дії на території інших держав. У заяві російський чиновник згадав Грузію, в яку Росія вдерлася у 2008 році.

"Навіть заява Косачова починається з того, що Росія ніколи не нападала, а закінчується нападом Росії на Грузію у 2008 році. Це все частина інформаційної операції, якою нас намагаються змусити повірити в те, що ми слабкі. Примусити нас до виконання умов Росії, які для нас є рівними втраті суверенітету. Тому такі заяви потрібно сприймати серйозно", - сказав Гармаш.

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Він також зазначив, що "паспортизація" не є головним елементом у російській агресії. Гармаш підкреслив, що сьогодні Україні можуть допомогти західні партнери, які повинні ввести санкції проти РФ до чергового витка її агресії.

"Росії, для того щоб напасти, не потрібно (видати – ред.) 600 тисяч паспортів. Ми пам'ятаємо, що у 2014 році вона зробила без цього те що хотіла (вторгнення в Крим і на Донбас - ред.). Це черговий привід. Бити на сполох у ТКГ, повірте моєму досвіду, - ні до чого не призведе. Просто тут потрібні якісь більш дієві методи у вигляді санкцій. Все-таки тут, я вважаю, нам потрібно працювати з нашими західними партнерами, щоб вони вводили санкції не після того, як Росія нападе, а до того. Тобто зараз, коли вона (Росія - ред.) демонструє своє бажання напасти, і тисне не на нас навіть, вона тисне на наших західних партнерів. Це вже геополітика, яка не завжди від нас залежить", — сказав він.

Крім того, Гармаш нагадав про техногенну інфраструктуру, яка є на Донбасі. За його словами, в цьому регіоні можуть створити "брудну" бомбу. Журналіст також нагадав про заяву глави Міноборони РФ Сергія Шойгу, в якій він повідомив про перебування в Україні американських військових найманців, які нібито планують на Донбасі зробити хімічну атаку.

"Дійсно дуже легко зробити таку біду на Донбасі. Донбас переповнений об'єктами техногенно небезпечними. У тому числі і ядерні об'єкти там є, які можуть використовуватися для створення тієї ж "брудної" бомби. Тому загроза є така. У мене викликають тривогу такі заяви Шойгу. Хоча мені здається, вони (заяви Шойгу - ред.) більше спрямовані на те, щоб змусити нас і США виправдовуватися і реагувати на безглузді заяви. Я думаю, що наближається серйозна конфронтація на Донбасі. Можливо, як привід для початку активних бойових дій можуть бути використані такі інформаційні приводи - на зразок хімічної атаки або чогось схожого", - сказав він.

Нагадаємо, в російських ЗМІ 28 грудня процитували віцеспікера Ради Федерації Костянтина Косачова, який заявив, що Росія може оперативно використовувати збройні сили для захисту своїх громадян за кордоном при нападі на них.

"У жодному разі, не передбачаючи розвиток подій, просто нагадаю цим провокаторам, що після того як сталася трагедія Цхінвалі, в листопаді 2009 року в Росії були внесені серйозні поправки до чинного Федерального закону "Про оборону". Десята стаття цього закону дає можливість оперативно використовувати збройні сили РФ за кордоном", - сказав Косачов.

Раніше в російських ЗМІ з'явилося повідомлення про те, що міністр оборони РФ Шойгу заявив про присутність на Сході України 120 співробітників американських приватних військових кампаній. Вони, за даними Шойгу, привезли туди хімічні компоненти та готують провокацію.

"Для здійснення провокації в міста Авдіївка і Красний Лиман доставлені резерви невстановленого хімічного компонента", — цитує Шойгу російське видання "РБК".

Крім того, Сергій Гармаш в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що імплементація в українське законодавство формули Штайнмаєра не несе "нічого страшного".

"Справді, Україна підписала зобов'язання імплементувати формулу Штайнмаєра, затверджено її текст. Російська сторона блокує обговорення та можливість внесення до законопроєкту про особливості самоврядування в окремих районах цієї формули. Я не бачу в ній нічого страшного. Вона фіксує вкотре, що вибори на окупованій території мають відбутися відповідно до Конституції України, до законодавства України... І головне - ця формула ще раз фіксує, що вибори мають відбутися відповідно до стандартів ОБСЄ. Стандарти ОБСЄ вимагають контролю державою території, на якій ця держава проводить вибори. Тому мені здається, що ця формула – трохи роздута тема", - сказав він.