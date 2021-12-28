18:08, Сьогодні

Росія має план нападу: до чого готуватися Україні Іван Варченко розповів про підготовку до вторгнення у Росії

Росія вже давно має готовий план нападу на Україну, розповів в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" експерт з питань державної безпеки Іван Варченко.

"У надрах російського Генштабу, Валерія Герасимова, Сергія Шойгу, міністра оборони та голови Генштабу, завжди є і був сценарій масштабного вторгнення в Україну. Він може мати різні деталі. Але завжди цей сценарій є. Вони вибрали таку політику, і у 2007 році вони сказали про це на весь світ: "Ми триматимемо напругу у світі." І у 2008-му вони сказали, що вони нападуть на Україну, а саме Крим та Донбас, і вони говорили, що нападуть на Грузію, а саме Південну Осетію та Абхазію. Про це сказав Путін відкрито під час засідання Ради Росія-НАТО. Про це почули аналітики у світі. Цього не почули українські та грузинські аналітики, для яких несподіванкою стала й агресія у 2008 в Грузії, й агресія у 2014 році в Україні", — сказав він.

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Експерт розповів, до чого потрібно готуватись Україні.

"Україна повинна рухатися у бік впевненого спокою, коли потрібно постійно готуватися. Ми маємо бути готові до загрози будь-якої миті, ми робимо все, щоб бути сильними перед цими загрозами, і розуміємо, що зробимо все, щоб Росія зазнала найтяжчих втрат, якщо наважиться на масштабну агресію. Війна триває вісім років. Росія цілком розглядає варіант після Нового року зайти в Україну. Для того вона й готує свої війська. Путін не сказав на пресконференції, що не нападе на Україну. До того ж, після неї він відповів журналісту: "Так, ми розглядаємо військовий варіант вирішення українського питання", — сказав Варченко.

Нагадаємо, ексміністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що Україна стоїть на порозі великої війни з Росією і вторгнення РФ може статися вже в найближчі місяці.

"Я глибоко переконаний, що стоїмо на порозі серйозної війни з Російською Федерацією. Вторгнення російської армії - це питання не років, а питання декількох днів, тижнів, а можливо, місяців. Хочу сказати, що якщо рушниця висить у першому акті вистави, в останньому вона обов'язково вистрілить. Росія останні сім років веде гібридну війну не для того, щоб захопити Крим чи частину Донбасу", - заявив він.

Раніше російська журналістка Юлія Латиніна розповіла, чи наважиться президент РФ Володимир Путін на відкрите вторгнення в Україну.

"Справжня війна, на відміну від гібридної, може бути програна. Путін ніколи не веде воєн, які можуть бути програні. Путін увесь час, коли у щось вплутується, обов'язково вплутується так, щоб можна було сказати - "це шахтарі й трактористи, це не я, і хата не моя", - пояснила вона.