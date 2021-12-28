17:20, Сьогодні

До чого призведе призов жінок до армії – прогноз експертки Олександра Решмеділова розповіла про наслідки можливого призову жінок

Можливий призов жінок до армії може стати причиною багатьох проблем, розповіла в ефірі "Ток-шоу Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" політологиня Олександра Решмеділова.

"Перше — депопуляція. У нас зараз жінки не хочуть народжувати. Молоді пари не наважуються навіть на першу дитину, не кажучи вже про другу-третю. Ми бачили тенденцію у 2000-х, коли багато сімей мали по дві, по три дитини. Ця тенденція змінилася. Другий момент. Цей рік є піковим після від'їзду за кордон на заробітки. А це означає, що виїжджатимуть не лише чоловіки, а їздитимуть парами. Хвилюватимуться і за синів, і за дочок, і молоде покоління масово виїжджатиме", — сказала вона.

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Експертка наголосила, що українців у межах країни залишається дедалі менше.

"Крім того, у нас йде серйозне зменшення чисельності українців, нас, за даними Служби статистики, близько 40 мільйонів. Пам'ятаємо ще про 52 мільйони, а ООН бачить, що така тенденція може призвести до 35 млн українців. Це означає, що ні про які 65 мільйонів українців, про їхнє повернення сюди звідусіль, про яке говорив Зеленський... не станеться. На тлі цієї тенденції всі, хто потенційно міг повернутися, подумають, чи це робити. Ті, хто живе в Україні, замисляться — чи залишатись тут. Адже влада зараз з такою ініціативою виступила, потім ще щось вигадає. Тривожні настрої нікуди не подінуться", — сказала вона.

Нагадаємо, наказом Міністерства оборони був доповнений перелік спеціальностей і професій, які передбачають, що жінки мають стати на військовий облік військовозобов'язаних.

Документ набув чинності 17 грудня. Жінки повинні будуть стати на облік, якщо їхня професія входить до розширеного переліку і вони придатні до військової служби за станом здоров’я і віком (від 18 до 60 років).