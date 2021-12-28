17:10, Сьогодні

Військовий облік для жінок: експерт назвав плюси й мінуси Служити в армії - право кожної жінки, зазначив Іван Варченко

Взяття жінок на військовий облік є важливим рішенням для обороноздатності України, але воно "подано у бездарній формі".

Про це в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" розповів експерт з питань державної безпеки Іван Варченко, оцінюючи відповідну ініціативу Міноборони.

"Чи мають жінки служити в армії? Відповідь очевидна - жінки служать в армії, в нас десятки тисяч жінок, які на сьогодні служать в армії, гордо несуть звання військовослужбовця, з гордістю за те, що вони захищають Батьківщину, говорять із суспільством, із своїми чоловіками, дітьми", - підкреслив експерт.

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Водночас, Варченко розкритикував дії української влади:

"Тепер стосовно форми, в якій це подано - подано у бездарній формі. Можливо, вміли готувати, та не вміли подати. Вигляд має такий, що "все пропало", і давайте тепер ще ініціативу подамо передноворічну, запишемо всіх жінок окремих спеціальностей".

Він додав, що "країни, які знаходяться у важких ситуаціях, менш важких ситуаціях, але залучають жінок до військової служби і навчають військовому мистецтву".

"Для чоловіка це обов'язок, для жінки право. Я думаю, абсолютна більшість тих жінок скаже - якщо в нас не вистачатиме чоловіків, які здатні врятувати людині життя у разі поранення, які здатні працювати в тилу, забезпечуючи фронт, то ці люди підуть і будуть допомагати країні", - сказав Варченко.

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Нагадаємо, наказом Міністерства оборони було розширено переліки спеціальностей та професій жінок, які підлягають постановці на військовий облік військовозобов'язаних.

Документ набув чинності 17 грудня. Жінки повинні будуть стати на облік, якщо їхня професія входить до розширеного переліку і вони придатні до військової служби за станом здоров'я та віком (від 18 до 60 років).

Колишній народний депутат України, учасник АТО на Донбасі Андрій Тетерук в ефірі телеканалу "Україна 24" позитивно оцінив ідею влади. За його словами, чим більше громадян України проходитиме відповідну підготовку, буде готовими захищати країну – тим краще.

"Для кожної жінки, дійсно, є багато цивільних спеціальностей у військових підрозділах, де потрібно вести відповідний облік. За необхідності вони це робитимуть. Ніхто не відправить непідготовлених людей в атаку", – сказав він.