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"Україна 24" запускає спільний проєкт з "Детектор медіа" для пошуку фейків та наративів в ефірі Проєкт націлений на пошук фейкових новин та порушень стандартів мовлення

"Медіа Група Україна" впевнена, що громадянське суспільство зацікавлене у захисті інституту свободи слова та незалежних медіа в Україні. Ми вважаємо за необхідне запустити низку спільних проєктів для об'єднання зусиль професійних журналістів та громадських активістів. Зусиль, спрямованих на досягнення спільної мети – розвиток сильної, суверенної та незалежної України.

Одним із перших таких проєктів стане наша співпраця із незалежною громадською організацією "Детектор медіа", до якої ми звернулися з проханням проводити на регулярній основі незалежний моніторинг контенту каналу-лідера ринку "Україна 24", що входить до "Медіа Групи України", а також основних українських інформаційних телеканалів, як трансльованих, так і нових. Нині сторони перебувають у процесі фіналізації умов співробітництва.

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Головний предмет моніторингу – пошук в ефірі проросійських/антизахідних наративів, фейкових новин та повідомлень без їх спростування модераторами ток-шоу, порушень основних стандартів інформаційного мовлення щодо зовнішньої та внутрішньої політики, війни з Росією, окупованих територій. "Медіа Група Україна" жодним чином не втручатиметься в процес моніторингу, його результати відкрито публікуватимуться без погодження або можливості для замовника попередньо ознайомитися з ними.

"Медіа Група Україна" переконана, що допомога та рекомендації експертів незалежної громадської організації "Детектор медіа" допоможуть професійним журналістам забезпечувати високу якість власного контенту на користь українських глядачів. Журналісти сьогодні не лише захищають Україну на передовій інформаційної війни з російською дезінформацією, але роблять це на тлі внутрішніх політичних конфліктів, тому ми закликаємо всіх учасників ринку до єдності та діалогу.