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Прогноз погоди в Україні: готуймося до хуртовин і морозів У Києві найближчі 2 дні без опадів

Найхолодніше найближчими днями буде на сході України - там прогнозують -16 градусів. Про це стало відомо в ефірі програми "Ранок Чемпіонів" на телеканалі "Україна 24".

На півдні погода додасть мороки водіям - обіцяють сніг, дощ та ожеледицю. На Закарпатті теж сніг і до 7 градусів морозу.

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У Києві найближчі 2 дні без опадів, але температурні позначки тут до -12 градусів вночі, вдень - до -6.

Також рятувальники попереджають про високий ризик сходження лавин у Карпатах - там оголосили 4-й рівень небезпеки з 5-и. Також вони наполегливо просять утриматися від походів у гори.

Раніше повідомлялося, що в останній місяць зими в Україні прогнозуються сильні морози. За даними Укргідрометцентру, в середньому взимку температура буде на 1,5 градуса вищою за норму. У січні взагалі буде на 3 градуси тепліше, ніж зазвичай. Проте морози до -10 градусів і сніг все-таки будуть.