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Піскун розповів, як шукав труп у новорічну ніч "Я стояв - і не можна було піти"

Ексгенпрокурор Святослав Піскун в ефірі програми "ХАРД з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" розповів історію про те, як розкрив вбивство в новорічну ніч.

"Я працював в Ірпені - там було до 90 вбивств на рік. Це дуже багато. Чому? Там була курортна "зелена" зона - з Києва всі їздили туди бухати. Це все закінчувалося "поножовщиною", когось вбивали й ми постійно знаходили трупи. У мене було одне нерозкрите вбивство минулих років. Як з'ясувалося, зять вбив свою тещу за те, що вона пропивала майно, витрачала гроші... І він організував, що начебто... вона працювала провідницею в поїзді Москва-Владивосток... І типу вона сіла, забрала речі та поїхала у відрядження. І він її вбив, прив'язав до велосипеда - як потім з'ясувалося - і поховав під якоюсь березою... 5 років її не було. І дочка ходила, казала - де мама? А він перший приходив: "Де моя теща?"... Я їм кажу: "Добре, зараз займуся", - розповів він.

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"Почав я розбиратися. Передягся у форму міліціонера, сказав у Бучі, що я - новий дільничний, пішов в одну хату, пішов по сусідах... і кажу: "Ось ваша сусідка пропала 5 років тому, де вона ділася?". Кажуть: "Та де ділася, Вовка її, мабуть, вбив". Я кажу: "Як це?". Кажуть: "Та вони постійно билися, сварилися"... Я отак і сів. Я цього Вову в камеру. 3 дні я з ним "попрацював" - дуже ввічливо, я ніколи нікого не образив. І він мені розказав, що її поховав. Я кажу: "Поїдь, покажи". А вже Новий рік, все", - сказав Піскун.

За словами ексгенпрокурора, він цього ніколи не забуде: