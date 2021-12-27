17:00, Сьогодні

На Україну чекає негода: де пройдуть дощі зі снігом В Україні очікуються морози та хуртовини

Українські рятувальники попереджають про високий ризик сходження лавин у Карпатах. Там оголосили четвертий рівень небезпеки з п'яти та наполегливо просять утриматися від походів у гори, повідомляється у програмі "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

Завірюхи та сильні морози чекають 28 грудня на всю Україну. У східних областях прогнозують до -16 градусів. Завірюхи були там і цими вихідними, місцями насипало по коліна снігу.

Читайте також: Відпочинок у горах взимку: рятувальники попередили про небезпеки

На півдні погода ускладнить життя водіям — там прогнозують сніг з дощем та ожеледицю. На Закарпатті також очікується сніг та до 7 градусів морозу.

У Києві на початку тижня без опадів, температура вночі -12, вдень тепліше, -6 градусів.

Раніше повідомлялося, що в останній місяць зими в Україні прогнозуються сильні морози. За даними Укргідрометцентру, в середньому взимку температура буде на 1,5 градуса вищою за норму. У січні взагалі буде на 3 градуси тепліше, ніж зазвичай. Проте морози до -10 градусів і сніг все-таки будуть.