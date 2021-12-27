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"Зустрілися дві самотності": Бацман розповіла про розмову Жванецького та Зеленського Олеся Бацман та Дмитро Гордон поділилися спогадами про знаменитого сатирика

Про свою дружбу з сатириком Михайлом Жванецьким розповіли у програмі "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" журналісти Дмитро Гордон та Олеся Бацман.

Олеся Бацман: На відміну від Шекспіра він точно писав усе сам. І лише в Одесі, якось у нього так виходило, до останнього, що всі нові програми він писав в Одесі. У Москві не писав.

Дмитро Гордон: Він був абсолютною людиною України, Одеси. Він став за життя символом Одеси. Він великий, геній. Я йому казав завжди: "Михайло Михайловичу, ви геній". Він мені казав: "Повтори ще раз". Він завжди цікавився життям України. Він із таким натхненням сприйняв те, що Володимир Зеленський пішов у президенти. Ось сидить перед нами людина, яка зв'язала Жванецького та Зеленського.

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Олеся Бацман: Був один із концертів Михайла Михайловича тут, у Києві, перед другим туром. Ми зазвичай після концерту проводили з ним час, і ось обговорювали Зеленського, і він щось почав про нього говорити, і каже, що хотів би йому про це сказати. Ми набираємо Зеленського, і навіть хтось сфотографував... Ми увімкнули гучний зв'язок. Як вони жартували! Тут, звичайно, зустрілися дві самотності. Розмову не записали, не можна, то була приватна розмова. Але це було дуже класно.

Раніше Гордон розповів про дві речі у своєму житті, на які вплинув російський співак Олександр Розенбаум.

"Олександр Якович — людина, яку я люблю, я виріс на його піснях. У нас різні політичні погляди, ми останніми роками перестали говорити про політику взагалі — навіщо говорити про те, що роз'єднує?" - сказав він.