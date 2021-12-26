23:52, Вчора

Таємна розмова: Гордону дзвонив соратник Путіна Дмитро Гордон розповів, як йому дзвонив Станіслав Говорухін

Про дзвінок від соратника президента Росії Володимира Путіна розповів у програмі "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" журналіст Дмитро Гордон.

"Є певне коло людей, які є частиною нашого життя. У нас можуть бути різні погляди на речі, на події, на політику. Але якщо ти відчуваєш, що це люди твої, і вони відчувають, напевно, те саме, ти їх любиш, то немає причин не спілкуватися.Можна доводити тисячу разів, що хтось неправий, — але коли серце з серцем, це вже..." — сказав він.

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Гордон коментував відео із собою, яке транслювалося у студії.

"Ось дивіться, Станіслав Говорухін стоїть випиває поруч зі мною. Говорухін був останніми роками керівником штабу Путіна. Ось вони з Путіним удвох постійно сиділи. Але це не заважало мені відверто говорити з ним на цю тему. Це не заважало йому зателефонувати мені з Таллінна, де він знімав один зі своїх фільмів, "Кінець прекрасної епохи", у розпал початку цієї всієї вакханалії російської. Він зателефонував мені та сказав: "Нічого не кажи, я все розумію. Мені просто треба знімати кіно". З іншого номера. Я його не засуджую", — сказав він.

Раніше Гордон розповів про дві речі у своєму житті, на які вплинув російський співак Олександр Розенбаум.

"Олександр Якович — людина, яку я люблю, я виріс на його піснях. У нас різні політичні погляди, ми останніми роками перестали говорити про політику взагалі — навіщо говорити про те, що роз'єднує?" - сказав він.