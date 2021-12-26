23:02, Вчора

Піскун: у 2023 році коронавірусу вже не буде Святослав Піскун пояснив, чому у 2023 році пандемія коронавірусу закінчиться

Пандемія COVID-19 триватиме до 2023 року. Таку думку висловив у програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" ексгенпрокурор Святослав Піскун.

Він пояснив, на чому базується його припущення. Колишній генпрокурор вважає, що у 2023 році для поширення SARS-CoV-2 не буде потрібного середовища його проживання.

"У 2023 році пандемії не буде. Все. У 2022 році буде, а у 2023 не буде. Тому, що (винайшли - ред.) ліки, таблетки. І вже багато людей у світі будуть вакциновані. Він, таким чином, з'їдається іншими вірусами, і він гине", — сказав Піскун.

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Ексгенпрокурор нагадав ситуацію з грипом в минулому столітті, який вважався смертоносним.

"Це те ж саме, що було з чумою, з грипом. Від грипу колись померла половина французької армії. Ну то що? А зараз ніхто не вмирає. Ось тут така ж історія з коронавірусом", - сказав Піскун.

Зазначимо, що за зведенням МОЗ, станом на 26 грудня 2021 року в Україні було зафіксовано 2 810 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 240 дітей та 30 медпрацівників. 138 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом.

За кількістю хворих за добу людей лідирує Київ. У столиці за 25 грудня виявили 251 випадок коронавірусу. Найменше було виявлено за добу нових заражень у Луганській області (6 осіб) та Херсонській області (22 особи).

Раніше український вчений-біохімік Сергій Комісаренко повідомив, що в появі нового штаму коронавірусу "Омікрон" є позитивна сторона.

"Закінчення пандемії залежить від поведінки вірусу. Ви бачите, що з'являються нові варіанти вірусу. Згадайте, у нас були "Альфа", "Бета", "Гамма", але зараз про них ніхто не згадує, тому що віруси конкурують один з одним, і найзаразніший витісняє інші. Зараз поки що панує "Дельта", але й вона заміщується "Омікроном", — сказав він.