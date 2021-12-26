22:07, Вчора

Гордон розкрив секрет своєї лисини Дмитро Гордон розповів, як на його життя вплинув Олександр Розенбаум

Про свою дружбу з російським співаком Олександром Розенбаумом розповів у програмі "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" журналіст Дмитро Гордон.

"Олександр Якович — людина, яку я люблю, я виріс на його піснях. У нас різні політичні погляди, ми в останні роки перестали говорити про політику взагалі — навіщо говорити про те, що роз'єднує? Краще говорити про те, що об'єднує. Пам'ятаю, місто Вільнюс, порожня вулиця, вночі, і ми стоїмо і кричимо один на одного через політику. Це жах був. Я його обожнюю буквально, він велика людина. На ньому сформувалися смаки кількох поколінь. Михайло Жванецький колись сказав: "На піснях цієї людини виросли й виїхали кілька поколінь", — сказав він.

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Гордон розповів про дві важливі речі у його житті, на які вплинув Розенбаум.

"Я вдячний йому за багато. До речі, ось я поголений наголо. Це він. Після армії волосся стало випадати, я почав прикривати лисину, якось маскувати. Відчуваю, випадає волосся, як незручно. 97-й рік. Він мені каже: "Діма, бабуся мені колись сказала — запам'ятай, Сашко, лисий чоловічий череп завжди гарний. Голи голову. І я поголив голову. Голи голову — тобі сподобається". І я поголив голову — і мені сподобалося. Більше того, Олесі сподобалося. Він зіграв ще одну роль у моєму житті. Був день народження Олесі, Олександр Якович приїхав. Ми святкували, святкували, вже так святкувалися, що в аеропорту один одного підтримували. Він повинен був летіти до Тель-Авіва вночі, літак все затримували. Зрештою він мені каже: скільки можна так зустрічатися? Треба визначатися, це неподобство. Я його послухав, я визначився з Олесею та запропонував їй усе, що міг запропонувати. Тому зіграв, бачите, двічі роль у моєму житті", — сказав він.

Раніше журналістка Олеся Бацман розповіла, як змінився президент України Володимир Зеленський. За її словами, він пройшов "вогонь і воду", але не витримав "мідних труб" — влади.