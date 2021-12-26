19:07, Сьогодні

Кремль нав'язує росіянам тему України — журналіст про заяви Путіна Роман Попков розповів, про що говорять слова Путіна на пресконференції

Російська влада продовжує нав'язувати своїм громадянам тему України — про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів оглядач мережевого видання "МБХ медіа" Роман Попков.

"Насамперед я хотів би зазначити, що дуже сильно в Російській Федерації знизилося напруження порівняно з 2014 роком у плані зацікавленості росіян у тому, що відбувається в Україні. Поступово ейфорія у зв'язку з анексією Криму, першими кроками на Донбасі відходить. У людей дедалі більше інших, внутрішніх проблем. Це і проблема з пандемією, і постійне зростання цін, інфляція, що посилюється. І зовнішньополітичний порядок денний дедалі менше хвилює людей. Але Кремль намагається посилено через повністю контрольоване телебачення повернути російське суспільство в стан перманентної істерії. Кричать на всіх ток-шоу про Україну, будь-коли можна включити телевізор, і буде тема України, тема Зеленського. Є таке прагнення, Кремль хоче з людьми розмовляти мовою холодної війни, він почувається впевнено. Тому що складно пояснити, чому ціни зростають", — сказав він.

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Також журналіст розповів чому на нещодавній пресконференції Володимир Путін багато говорив про Україну.

"Щодо пресконференції, що ми зрозуміли важливе — що Путін ні на йоту не зрушив у своєму уявленні про Україну порівняно з 2014 роком. Він, як і раніше, живе у світі вигаданих ним та його оточенням казок про держпереворот, про те, як кривава хунта прийшла до влади, скинувши Януковича, який і так готовий був піти. Він все це знову і знову промовляє. Чому цього разу він більше про це говорив? Тому що з 2014 року Путін, перетворивши Росію на країну ізгоя, намагається максимально підняти міжнародну напругу, як деякі його колеги в Білорусі, Північній Кореї, це ж старий добрий почерк. Накрутити напругу і потім щось відіграти у західних партнерів. І Україна для нього звична карта, він її намагається розігрувати. Проблема в тому, що граючи в ці ігри, він, як кажуть, клацає запальничкою, сидячи на пороховій бочці. Це небезпечно", — сказав він.

Нагадаємо, на пресконференції Володимир Путін заявив, що РФ думає про перспективи своєї безпеки.

Запитання про те, чи готується Росія до вторгнення в Україну, президент РФ перевів у площину, що це, мовляв, Україна може проявити військову агресію щодо окупованих територій Донецької та Луганської областей. Також традиційно президент країни-агресора поклав відповідальність за ескалацію напруги на НАТО, яке нібито "наближається до кордонів РФ".

"Двічі зробила спробу українська влада за допомогою сили розв'язати питання на Донбасі. Двічі. Хоча вмовляли не робити цього. Я особисто умовляв Порошенка: тільки не військова операція. Але він розпочав. Результат: оточення, втрати та Мінські угоди…

Тепер нам кажуть: війна, війна, війна. Складається враження, що, можливо, готують третю військову операцію (на Донбасі – ред.) і нас заздалегідь попереджають: не втручайтеся, не захищайте цих людей. Втрутитесь і захищатимете - такі й такі нові санкції будуть. І готуються, можливо, до цього", — сказав Путін.