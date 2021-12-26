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Шевченка змусили піти зі збірної — Шустер Журналіст здивував заявою про екстренера збірної з футболу

Колишній тренер української збірної з футболу Андрій Шевченко залишив посаду не з власної волі — про це розповів у програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" журналіст і телеведучий Савік Шустер.

"Андрій Шевченко не пішов зі збірної України, його змусили піти. Я з Андрієм Миколайовичем не розмовляв на цю тему, але розмовляв з іншими людьми. Я знаю, що Федерація вчинила дуже некоректно. Це м'яко сказано. Я думаю, що Андрій Миколайович залишився б тренером збірної", — сказав він.

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Нагадаємо, знаменитий український футболіст Андрій Шевченко увійшов до тренерського штабу збірної України 16 лютого 2016 року. 15 липня 2016 року виконкомом ФФУ Шевченка було затверджено на посаду головного тренера збірної України.

31 липня 2021 року Андрій Шевченко повідомив, що прощається із Національною командою. Цю інформацію підтвердили в УАФ.

У листопаді стало відомо, що Андрій Шевченко уклав угоду зі найстарішим клубом Італії "Дженоа" і був призначений головним тренером клубу.