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Людина року в Україні: Шустер назвав свою версію Відомий журналіст розповів, кого вважає людиною 2021 року в Україні

Людиною року за версією журналу Time визнали засновника SpaseX та Tesla Ілона Маска. Цю новину прокоментував у програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" журналіст і телеведучий Савік Шустер. Також він розповів, кого вважає людиною року в Україні.

"Ілон Маск — чому б і ні. З одного боку, це людина, яка мислить про майбутнє, вона робить багато речей для майбутнього. Ну, і ще веде сатиричну програму Saturday Night Live. За це можна дати людину року. Це дуже яскрава особистість. Думаю, він найяскравіший. Я намагаюся думати, хто б міг ще, але поки що ніхто на думку не спадає", — сказав він.

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Журналіст назвав кандидатуру на звання людини року в Україні.

"Чисто суб'єктивно, я б людину року дав Василю Бурбі та його хлопцям — за хоробрість, що вони в принципі вийшли в публічну площину. Для розвідника це як для медика порушити клятву Гіппократа. Вийти так, відкрито — це була дуже зухвала операція (з "вагнерівцями" — ред.), вона була зірвана. Вони вийшли й сказали, що в оточенні президента є "кріт", і ще гірше, що ми можемо опинитися в ситуації, як у 2014 році, коли ми дізнаємося, що один міністр і інший керівник — громадяни Росії", — сказав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на пресконференції розкритикував колишнього керівника військової розвідки Василя Бурбу, який заявляв про причетність керівництва України до зриву операції з "вагнерівцями".

"Бурбу я особисто не дуже добре знав. Коли я прийшов, я хотів його звільнити, бо розвідники не дуже добре про нього говорили. Він керував блокуванням транспорту на Майдані, це важливий момент... Потім була історія, що паралельно в резиденції, де я тимчасово живу, проживав пан Бурба. Відремонтував її за 11 млн. Він бізнесмен, але це розвідка, це ж не Бессарабка. Усім відомо, що він займався таким бізнесом, він отримував ту чи іншу інформацію і заробляв на цьому гроші. Такий керівник розвідки мене не влаштовував, не влаштовував і майбутнього міністра оборони. Усі розвідники та великі бізнесмени про це знали. Може, чутки, а може, й ні", — сказав він.

Раніше Василь Бурба заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", що однією з причин зриву спецоперації щодо "вагнерівців" міг бути "кріт" в українській владі.

"Провал спецоперації - це тільки ланцюжок провалів, які відбуваються останнім часом. Людей звільняють, у людей забирають документи прикриття. В командирів груп у липні стріляють у Києві. Тобто це ланцюг, і мало б слідство за рік відповісти - у нас є "кріт", чи немає?" — наголосив він.