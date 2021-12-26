09:57, Сьогодні

Які медичні послуги українці можуть отримати безкоштовно: перелік В НСЗУ анонсували новий пакет медпослуг

В Україні збільшили фінансування програми медичних гарантій, у результаті пацієнти зможуть безплатно отримувати більше медпослуг.

Про це розповіла в ефірі програми "Сьогодні День. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" директорка департаменту комунікацій Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Лілія Гудзь.

"У програму медичних гарантій додали аж 33 мільярди. Це означає, що більше коштів підуть у лікарні на ту допомогу, якої потребують пацієнти. Громадяни України мають право безоплатно на всі основні базові обстеження, лікування, аналізи, хірургічні втручання. Цього року з'являється новий пакет медичних послуг - так звана хірургія одного дня, коли лікарня може зробити невеликі хірургічні втручання, там є зафіксований перелік, і не тримати людину довше одного дня в лікарні. Це робиться для того, щоб лікарня не тримала людину більше, ніж потрібно, а робила втручання, отримувала за це кошти й відпускала людину додому, якщо з нею все гаразд", - сказала вона.

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За словами речниці НСЗУ, також цього року розширюється перелік доступних ліків:

"Це безоплатні ліки, або з невеликою доплатою, які пацієнт може отримати. Додаються ще два захворювання - це ліки проти хронічного обструктивного захворювання легенів, електронний рецепт на них можна буде отримати й отримати ліки безоплатно в аптеці, а також хвороба Паркінсона".

Гудзь нагадала, що з 1 жовтня 2021 року програма "Доступні ліки" розширилася на ліки, яких потребують люди з розладами психіки та епілепсією.

"Також у програму входять ліки для людей, які перенесли інфаркт або інсульт, які страждають на серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму та діабет. Зверніться, будь ласка, до свого сімейного лікаря, якщо у вас є такий діагноз. Якщо ви потребуєте такого лікування, він зможе виписати вам електронний рецепт. З цим рецептом можна піти до аптеки й отримати свої ліки безоплатно", - пояснила вона.

Речниця НСЗУ прокоментувала ситуацію з комп'ютерним обстеженням:

"Що стосується комп'ютерної томографії, магнітно-резонансної томографії - так, справді, вона входить у програму медичних гарантій. Ці обстеження можна отримати безоплатно. Направлення на них може виписати як сімейний лікар, так і, що важливо, лікар, який лікує. Наприклад, якщо невролог вважає, що вам потрібне МРТ, то не треба вас направляти назад до сімейного лікаря, він може виписати вам сам направлення, і ви з цим направленням підете й отримаєте свою послугу".

В НСЗУ також нагадали, хто має право на безплатну стоматологічну допомогу.

"Щодо стоматологічної допомоги - у більшості країн світу вона не покривається державою, тобто вона платна для пацієнта. В Україні планова стоматологічна допомога оплачується дітям. Вся допомога, яка потрібна дитині, має надатися безоплатно... Для дорослих стоматологічна допомога безоплатна лише ургентна, тобто якщо ця проблема загрожує здоров'ю і життю. Набряк, нарив, гострий біль у зубі - ви з цим можете звернутися до стоматполіклініки й вас полікують безоплатно. Карієс і подібні штуки - це робиться за гроші", - розповіла Гудзь.

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Раніше лікар-імунолог Андрій Волянський в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів про мінуси програми медичних гарантій. На його думку, спектр гарантованих державою послуг недостатній, а отримати ці послуги доволі складно.

"Сьогоднішня система - це звернення до первинної ланки, що вже вкрай складно на тлі пандемії та поза пандемією. Взяти сьогодні направлення на безоплатні аналізи або консультацію - це вкрай складно. Якщо ви його отримали, то "вторинка" на сьогодні теж працює неефективно. Це черги, запис на кілька місяців наперед до вузькопрофільного спеціаліста в поліклініці", - зазначив Волянський.

Своєю чергою доктор медичних наук Ольга Голубовська назвала нинішню ситуацію в українській медицині "загрозою нацбезпеці".