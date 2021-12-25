Війська РФ на кордоні з Україною: Маломуж розповів про блеф Путіна

"Потрібно надалі розвивати переговорний процес, тиснути серйозними аргументами"

Війська РФ на кордоні з Україною: Маломуж розповів про блеф Путіна

Президент РФ Володимир Путін, вимагаючи гарантій того, що Україна не стане членом НАТО, на стратегічному рівні виторговує ту модель, яка забезпечить контроль над нашою країною і країнами СНД у цілому. Про це сказав в ефірі програми "Сьогодні Ранок. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" ексглава Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

"У нього (Володимира Путіна, - ред.) єдиний аргумент - нарощення військ, проведення навчань, демонстрація сили. Але він більше блефує. Учора він вже відвів війська, припинив навчання", - сказав він. 

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На його думку, на президента РФ потрібно й надалі тиснути через переговорний процес, адже він вже втрачає позицію сили: 

"Путін певною мірою демонструє послаблення позицій - маніпулює збройними силами та можливим загостренням ситуації. Потрібно надалі розвивати переговорний процес, тиснути серйозними аргументами. А ми маємо бути активними учасниками й надавати моделі дій, а не просто дивитися збоку, що там роблять США і НАТО". 

Нагадаємо, 17 грудня пресслужба МЗС РФ опублікувала документ "Про російські проєкти документів щодо забезпечення правових гарантій безпеки з боку США і НАТО". 

"В ході зустрічі в МЗС Росії 15 грудня п. р. американській стороні були передані проєкти договору між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки про гарантії безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки Російської Федерації та держав-членів Організації Північноатлантичного договору", - йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства Росії.

Раніше дипломат Юлія Осмоловська в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла, якої помилки припустилися українські політики, обравши курс країни до НАТО

"Я вважаю, що коли ми почали досить активно говорити про членство України в НАТО, наше політичне керівництво не передбачило, як це сприйме Росія, і не працювало над цим питанням. Це призвело до того, що тепер РФ намалювала собі якісь катастрофічні сценарії, що усі ракети НАТО будуть розміщені на території України.

І тепер Росія намагається у власний спосіб вибудовувати систему безпеки. Це спрацювало, на мою думку, бо тепер Заходу треба пояснювати РФ, чому розширення НАТО не становить небезпеки", - сказала вона. 

Джерело Україна 24 Теги Росія Володимир Путін НАТО Україна Микола Маломуж