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Війська РФ на кордоні з Україною: Маломуж розповів про блеф Путіна "Потрібно надалі розвивати переговорний процес, тиснути серйозними аргументами"

Президент РФ Володимир Путін, вимагаючи гарантій того, що Україна не стане членом НАТО, на стратегічному рівні виторговує ту модель, яка забезпечить контроль над нашою країною і країнами СНД у цілому. Про це сказав в ефірі програми "Сьогодні Ранок. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" ексглава Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

"У нього (Володимира Путіна, - ред.) єдиний аргумент - нарощення військ, проведення навчань, демонстрація сили. Але він більше блефує. Учора він вже відвів війська, припинив навчання", - сказав він.

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На його думку, на президента РФ потрібно й надалі тиснути через переговорний процес, адже він вже втрачає позицію сили:

"Путін певною мірою демонструє послаблення позицій - маніпулює збройними силами та можливим загостренням ситуації. Потрібно надалі розвивати переговорний процес, тиснути серйозними аргументами. А ми маємо бути активними учасниками й надавати моделі дій, а не просто дивитися збоку, що там роблять США і НАТО".

Нагадаємо, 17 грудня пресслужба МЗС РФ опублікувала документ "Про російські проєкти документів щодо забезпечення правових гарантій безпеки з боку США і НАТО".

"В ході зустрічі в МЗС Росії 15 грудня п. р. американській стороні були передані проєкти договору між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки про гарантії безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки Російської Федерації та держав-членів Організації Північноатлантичного договору", - йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства Росії.

Раніше дипломат Юлія Осмоловська в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла, якої помилки припустилися українські політики, обравши курс країни до НАТО.

"Я вважаю, що коли ми почали досить активно говорити про членство України в НАТО, наше політичне керівництво не передбачило, як це сприйме Росія, і не працювало над цим питанням. Це призвело до того, що тепер РФ намалювала собі якісь катастрофічні сценарії, що усі ракети НАТО будуть розміщені на території України.

І тепер Росія намагається у власний спосіб вибудовувати систему безпеки. Це спрацювало, на мою думку, бо тепер Заходу треба пояснювати РФ, чому розширення НАТО не становить небезпеки", - сказала вона.