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Чи перенесуть Різдво в Україні - експертка оцінила можливість Релігієзнавець Віта Титаренко пояснила різницю між юліанським та григоріанським календарем

В Україні є перспективи для перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня, але на сьогодні суспільство не зовсім готове здійснити такий перехід.

Про це розповіла в ефірі програми "Сьогодні День. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" доктор філософських наук, доцент відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ Віта Титаренко.

"Насамперед пам'ятаймо, що святкування Різдва 25 грудня і можливість його перенесення - це не якась догма. Це радше данина культурі, традиції. Це речі, які змінюються дуже поступово. Потрібен певний час, щоб відійти від одного і прийти до іншого... Весь світ живе за григоріанським календарем. На сьогодні за григоріанським і новоюліанським календарем святкують всі греко-католики, святкують 9 із 15 православних церков - саме 25 грудня Різдво Христове", - сказала експертка.

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Титаренко зазначила, що 7 січня святкування проходитиме за юліанським календарем.

"До речі, практично юліанський календар - це язичницький календар. Він був запроваджений ще Юлієм Цезарем у 45 році до Різдва Христового. Що стосується можливості змін і святкування Різдва Христового за григоріанським чи новоюліанським календарем, тут треба пам'ятати, що григоріанський календар... Ця реформа була проведена Папою Григорієм XIII у 16-му столітті. А новоюліанський календар - фактично, це модифікована версія юліанського календаря, який запропонував у 1923 році сербський професор, астроном, математик Міланкович. До 2800 року григоріанський і новоюліанський календарі збігаються", - розповіла вона.

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Експертка оцінила перспективи переходу на святкування 25 грудня Різдва Христового в Україні.

"Ми неодноразово слухали в інтерв'ю очільників найбільших церков в Україні - митрополита Епіфанія і глави УГКЦ Святослава Шевчука, що такі перспективи є. Лише не треба їх штучно педалювати. На сьогодні суспільство не зовсім готове. За соціологічними опитуваннями, десь 77% українців поки що не підтримують цей перехід", - сказала Титаренко.

Раніше почесний патріарх Православної церкви України Філарет в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що українці можуть святкувати Різдво як за новим стилем 25 грудня, так і за старим 7 січня.

"Церква святкує Різдво і за старим стилем, і за новим. Причому за новим стилем відзначає не тільки католицька церква і протестантська, а й багато православних церков - і Константинополь, і Олександрійська церква, Кіпрська. Догматичних підстав не святкувати за новим стилем немає. Можна святкувати й за старим, і за новим, але багато церков святкують за старим стилем, це передусім Єрусалимська церква, Російська, Українська, Сербська, Грузинська", - зазначив він.