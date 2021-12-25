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Великого вторгнення Росії не буде: журналіст пояснив чому Російський журналіст вважає, що Володимир Путін не наважиться на велику війну проти України

Президент Російської Федерації Володимир Путін дуже хоче знищити Україну, проте великого вторгнення до нашої країни не буде. Про це сказав в ефірі програми "Сьогодні День. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" російський журналіст Ігор Яковенко.

"Путін, безумовно, хоче війни. Але великої війни не буде, тому що велика війна стане кінцем його режиму. Путін торгує погрозами війни, він намагається погрожувати війною, тримати Захід та Україну в напрузі. Ну і влаштовувати якісь провокації на кордоні з Україною для того, щоб Україна відчувала себе погано. Зрештою, він хоче знищити Україну. Але ймовірність великого вторгнення практично дорівнює нулю", - сказав Яковенко.

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Журналіст вважає, що Володимир Путін і надалі готовий витрачати шалені гроші на утримання армії для влаштування нових провокацій та залякування Заходу.

"Річ у тому, що всередині Росії Путін не може зробити нічого: з пандемією, корупцією, зубожінням населення. Залишається одне - влаштовувати провокації, робити так, щоб світ постійно перебував у напрузі. І ще одне завдання – бути у центрі уваги. Треба сказати, що він досягає свого. Дивіться, Байден вже вкотре намагається з ним поговорити, Меркель телефонувала, Макрон телефонував тощо. Хто б йому став телефонувати, якби не ці провокації"? - зазначив він.

Раніше в російських ЗМІ з'явилося повідомлення про те, що міністр оборони РФ Шойгу заявив про присутність на Сході України 120 співробітників американських приватних військових кампаній. Вони, за даними Шойгу, привезли туди хімічні компоненти та готують провокацію.

"Для здійснення провокації в міста Авдіївка і Красний Лиман доставлені резерви невстановленого хімічного компонента", — цитує Шойгу російське видання "РБК".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що країна готова розмістити ядерну зброю при загрозі з боку НАТО.

"Те, про що заявив президент Олександр Лукашенко, що ми розглядаємо можливість розміщення на території Білорусі ядерного озброєння – це одна з ймовірних відповідей на майбутні можливі дії з боку Північноатлантичного альянсу на території Польщі", - сказав він.