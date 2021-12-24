18:46, Сьогодні

"Це провал": експерт про військовий облік для жінок "Це - груба помилка на рівні бюрократії тих, хто за це відповідає"

У Міноборони України повністю провалили комунікаційну частину перед розширенням переліку спеціальностей та професій, що передбачає взяття жінок на військовий облік як військовозобов'язаних. Про це сказав в ефірі "Ток-шоу Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" економіст Павло Кухта.

"Ніхто не проконтролював, комунікаційники, очевидно, нормально це не продивилися. Може, були зайняті, може, їх не було. Так чи інакше - вивалили документ, який сирий і його треба виправляти, й це прокомуніковано не так як треба. Не потрібно вивалювати документ... його підбирають ЗМІ, починається скандал і потім вже починається комунікація. Потрібно спочатку чітко пояснити: що це таке, як це планується, і тоді викладати цей документ", - каже він.

Читайте також: Боятися нічого: у яких випадках у ЗСУ служитимуть жінки

Експерт дії Міноборони назвав "грубою помилкою на рівні бюрократії":

"Можливо, у передноворічній метушні та через загрозу військового вторгнення з боку РФ у Міноборони пропустили цей момент. Звичайно, це груба помилка на рівні бюрократії тих, хто за це відповідає. Це потрібно терміново виправляти й комунікаційно, і просто правити банально цей список, приводити його до здорового глузду".

Нагадаємо, наказом Міністерства оборони був доповнений перелік спеціальностей і професій, які передбачають, що жінки мають стати на військовий облік військовозобов'язаних. Документ набув чинності 17 грудня.

Жінки повинні будуть стати на облік, якщо їхня професія входить до розширеного переліку і вони придатні до військової служби за станом здоров’я і віком (від 18 до 60 років).

Раніше військовий, колишній народний депутат України Андрій Тетерук в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, навіщо потрібен військовий облік для жінок.

"Треба розуміти причинно-наслідковий зв'язок: жінок потрібно ставити на облік, бо Російська Федерація напала на нашу державу, і ми мусимо боронити свою землю. Для того щоб уникнути ситуації 2014-205 рр., коли у нас були дезертири, парламент ще попереднього скликання придумав, як створити сучасну систему обліку військовозобов'язаних. Я бачу тут виключно позитив: чим більше громадян України проходитимуть відповідну підготовку, будуть готові захищати країну - тим краще", - сказав він.