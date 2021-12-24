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На польсько-українському кордоні зібралися величезні черги — подробиці Через чергу на виїзд із Польщі люди годинами мерзнуть у машинах

На польських пунктах пропуску у бік українського кордону вишикувалися величезні черги. Люди стоять у заторах годинами, щоб потрапити додому. Подробиці розповіла кореспондентка телеканалу "Україна 24" у програмі "Сьогодні Новини".

Ситуація ускладнюється. Ще вранці люди стояли у черзі по 6-7 годин, але до середини дня, як повідомили польські прикордонники, дехто чекає і по 13 годин. Черги кілометрові. Так, у пункті "Медика" стоїть черга з машин, кінця якої навіть не видно.

Причина заторів у тому, що заробітчани повертаються додому на різдвяні свята. Щоправда, люди у черзі кажуть, що не очікували, що буде так довго. Мало хто запасся їжею, пальним, яке витратили, бо грілися всю ніч, і невідомо, скільки ще доведеться чекати.

"Метрів два-три проїхали - стали. Одна машина, дві проїдуть — знову стоїмо. Ми нічим не запаслися, квитки на потяг пропадуть. Не знаємо, як ми дістанемося і коли. І пальне... Тут заправок немає, ми замерзаємо", — розповів один із тих, хто чекав у черзі.

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Прикордонники перенаправили свої сили та засоби з напрямку виїзду з України, де немає інтенсивного руху, на в'їзд до України, розповів начальник відділення інспекторів прикордонної служби "Краковець" Сергій Веретильник.

Найгірші справи на пунктах "Медика" та "Корчова". У чергах стоять понад пів тисячі автівок. Польські прикордонники прогнозують, що така ситуація триватиме до вечора, а завтра, сподіваються, стане легшою, бо всі намагаються виїхати до Різдва, 25 грудня. З українського боку черги розпочнуться з 10 січня, коли заробітчани почнуть повертатися на роботу.