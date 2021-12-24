14:58, Сьогодні

"Можна очікувати будь-чого": ексдепутат Держдуми пояснив, чому небезпечний Путін "Він живе в ілюзорному світі, який сам собі створив"

Президент Росії збудував абсолютно ілюзорний світ, у якому все добре. Про це сказав в ефірі програми "Сьогодні День на телеканалі "Україна 24", ексдепутат Держдуми РФ Геннадій Гудков, коментуючи пресконференцію Володимира Путіна в четвер, 23 грудня.

"Він живе в ілюзорному світі, який сам собі створив. У цьому ілюзорному світі в Росії все добре: вона перемогла COVID-19, вона перша по економіці, у нас уже колективний імунітет. І війна, загалом - не наша ініціатива, нас туди втягують, а ми змушені боронитися", - каже він.

Читайте також: Путін не готується до війни і натякнув на переговори — політолог

Політик вважає, що Володимир Путін абсолютно не орієнтується у реальному світі.

"Він живе в цій парадигмі абсолютно реально. Він настільки відірваний від реальності, так випав з контексту подій, які реально відбуваються у світі, що від нього можна очікувати все, що завгодно", - говорить Гудков.

Нагадаємо, на пресконференції Володимир Путін заявив, що РФ думає про перспективи своєї безпеки.

Запитання про те, чи готується Росія до вторгнення в Україну, президент РФ перевів у площину, що це, мовляв, Україна може проявити військову агресію щодо окупованих територій Донецької та Луганської областей. Також традиційно президент країни-агресора поклав відповідальність за ескалацію напруги на НАТО, яке нібито "наближається до кордонів РФ".

"Двічі зробила спробу українська влада за допомогою сили розв'язати питання на Донбасі. Двічі. Хоча вмовляли не робити цього. Я особисто умовляв Порошенка: тільки не військова операція. Але він розпочав. Результат: оточення, втрати та Мінські угоди…

Тепер нам кажуть: війна, війна, війна. Складається враження, що, можливо, готують третю військову операцію (на Донбасі – ред.) і нас заздалегідь попереджають: не втручайтеся, не захищайте цих людей. Втрутитесь і захищатимете - такі й такі нові санкції будуть. І готуються, можливо, до цього.

Другий варіант, я вже говорив про це: створення на цій території такої "антиросії" з постійним накачуванням сучасною зброєю, з промиванням мозку населення... Ви уявляєте, як в історичній перспективі Росія повинна жити далі? Весь час озираючись", - сказав він.