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Вторгнення найближчими днями не буде — експерт назвав головні ознаки Сергій Грабський розповів, як визначити неминучість нападу

Які ознаки можуть вказати, що Росія готова напасти на Україну, розповів в ефірі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" військовий експерт Сергій Грабський. За його словами, лише збільшення чисельності військ біля кордону - ще не показник.

"Будь-яку кількість військ можна як зосередити, так і розосередити. Йдеться про відстеження певних індикаторів того, що фактично рішення про вторгнення прийнято. Сукупність цих індикаторів, а не тільки кількість військ, може вказати, що справді кількісні показники переходять у якісні й вторгнення неминуче. Ми маємо таку систему індикаторів, відстежуємо їх, і на сьогодні дуже рано говорити, що вторгнення відбудеться протягом наступних 10-20 днів, місяця або навіть більше, тому що індикатори не відповідають таким показникам. Ми ніяким чином не можемо сказати, що вторгнення не буде в оглядній перспективі. Все спостерігається у певній динаміці", — пояснив він.

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Експерт назвав найважливіші індикатори.

"Наприклад, якщо ми бачимо певне зосередження військ, але не бачимо розгортання польової бази забезпечення, польових складів, медичної системи - ми не можемо говорити, що рішення про напад прийнято. Важливим індикатором може бути оголошення мобілізації у сусідній країні, посилення кількості та інтенсивності навчань тощо. Про такі індикатори можна говорити годинами. Ось їх сукупність може свідчити про певну готовність чи неготовність певного підрозділу до залучення у найближчий проміжок часу", — сказав він.

Раніше російський політичний та громадський діяч, юрист Марк Фейгін в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що Володимир Путін хоче загарбати Україну без війни.

"Він не хоче опинитися в ситуації, коли йому відмовлять і йому доведеться від'їхати назад з цією історією. Це ж втрата репутації. Тому він тиснутиме політично, а тут усі засоби гарні. А хочеться йому, зрештою - скасувати суверенітет України. Про це завжди йшлося, але минулого тижня заявилося офіційно. Він спробує вирішити це питання політично", - зазначив він.