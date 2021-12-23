23:06, Вчора

Штами коронавірусу "Омікрон" та "Дельта": Комаровський назвав відмінність "Він протікає легше, але..."

На сьогодні звідусіль надходить інформація про те, що за тяжкістю захворювання, кількістю госпіталізацій, смертей новий штам коронавірусу "Омікрон" однозначно поступається "Дельті". Про це у програмі "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" розповів доктор Євген Комаровський.

"Але заразність у 3-4 рази вище, ніж у "Дельти", тобто це наближається по заразності приблизно до кору. Уціліти від "Омікрону" практично нереально - жодні маски, обмеження нас не рятують. "Омікрон" прийде в кожну носоглотку", - розповів він.

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За його словами, у Вашингтонському університеті дали епідеміологічний прогноз, що за найближчі 3 місяці від "Омікрону" захворіють стільки ж людей, скільки захворіло за 2 попередні роки від коронавірусу:

"Тобто вони чекають на захворювання близько 3 млрд людей. Він протікає легше, але кількість хворих така, що лікарні будуть забиті та всім вистачить попрацювати. А в нашій ситуації з дефіцитом насамперед кадрів, демотивованими працівниками...".

Також, за його словами, сьогодні в Південній Африці, де починався розвиватися "Омікрон", заявили про різке падіння захворюваності:

"Вони вважають, що оскільки в них особливих локдаунів не було й ніхто дисципліни не дотримувався, то практично всі жителі країни мають за великим рахунком антитіла. Тому в них "Омікрон" не розгулявся. Я вас запевняю, що знайти в Україні людей, в яких немає антитіл, досить складно, бо всі наші локдауни мали умовний характер... Усі, хто хотів виходити з дому, вже з коронавірусом зустрілися за великим рахунком. Але я наполягаю, що коронавірус у будь-якому вигляді - смертельно небезпечне захворювання для людей похилого віку... Ба більше, потрібно зробити бустер (бустерна доза від коронавірусу - прим. ред.) вільним".

Раніше епідеміологиня Людмила Мухарська розповіла, яким категоріям українців потрібно робити додаткове щеплення від коронавірусу.

"По-перше, є два варіанти третьої дози. Перша — додаткова, про яку зараз йдеться, і вона показана людям, які мають недостатньо сильну імунну систему і можуть не відповідати або недостатньо відповідати на перші дві дози. А є поняття бустерної дози. Вона буде вводитися пізніше решті людей, в яких немає таких станів, про які я сказала.

Лікарі не спеціально пропонуватимуть попередньо зробити аналіз на антитіла, але кожна людина може за бажанням зробити. Або лікар скаже, а людина сама вирішуватиме, робитиме дослідження чи просто зробити третє щеплення", — пояснила вона.