22:18, Вчора

До Нового року бомбити не будуть - Комаровський про російську загрозу "Народ хоче, щоб до нього звернувся батько нації"

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук 22 грудня заявив, що Росія може завдати по Україні ядерного удару. Чи це так, у програмі "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" розповів доктор Євген Комаровський.

"Як ви розумієте, я ж не є експертом із заяви про ядерний удар тощо. Я просто весь час будую комунікаційні паралелі - ось як державна машина не може контактувати, знаходити спільну мову з людьми, коли йдеться про реальну загрозу, про те, що коронавірус... Ось так само з можливими війнами, з'ясуваннями відносин - комунікаційної стратегії немає і близько. Зрештою, якщо кожен божий день з усіх прасок нам розповідають... Хтось каже, що війна буде, хтось - не буде", - сказав він.

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"Що ми хочемо, власне кажучи?... Народ, який типу проти, що хоче? Щоб до нього по-людськи, по-материнськи чи по-батьківському звернувся батько нації й сказав: "Друзі, спокійно, зустрічайте, ми працюємо, тобто що на вас усіх чекає". Тобто, щоб хоча б розуміли з перших рук. А так виходить, що представники на найвищому рівні влади кажуть абсолютно протилежні речі. Я принаймні для себе зрозумів одне – оскільки Путін сказав, що на початку січня в них якісь переговори будуть (з Байденом – прим. ред.)... Оскільки вони домовилися, що вони зустрінуться на початку січня, то я готовий привітати всіх жителів нашої країни з тим фактом, що таки до Нового року, найімовірніше, нікого бомбити не будуть", - розповів Комаровський.

Нагадаємо, 22 грудня спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Росія може завдати по Україні ядерного удару. На такий крок Москва може піти через те, що Київ іде демократичним шляхом розвитку.

Глава ВР нагадав, що Україна відмовилася від ядерного потенціалу, але Росія не виконує Будапештський меморандум, який передбачає збереження територіальної цілісності нашої країни.

"Сьогодні Росія, яка стала гарантом ядерного роззброєння, натякає, що, якщо ми продовжимо свій демократичний розвиток, вона може завдати нам навіть ядерного удару. Жодні дані нам у 1996 році гарантії не працюють, ми беззахисні перед ядерною загрозою", – сказав Стефанчук.

Він додав, що Росія вже порушила свої зобов'язання у 2014 році й продовжує це робити у 2021-му.