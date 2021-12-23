22:05, Вчора

"Ви вбиваєте людей!" Гаряча суперечка у студії через вакцинацію Євген Комаровський та Валентина Маркевич посперечалися у прямому ефірі

Відомий лікар Євген Комаровський і кандидат медичних наук Валентина Маркевич влаштували гарячу суперечку у програмі "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" через вакцинацію від коронавірусу.

Євген Комаровський: Я наполягаю і наголошую: "омікрон", "дельта", неважливо, як це називається, але коронавірус — смертельно небезпечне захворювання для людей похилого віку. Кожна бабуся має бути відловлена ​​і вакцинована, хоч би як далеко вона втекла, разом із дідусем. Вакцинувати групи ризику обов'язково! Понад те, треба зробити бустер вільним. Зробіть, щоб кожен, у кого минуло три місяці після "АстраЗенеки" або пів року після мРНК-вакцини, мав доступ до бустера. У нас кількість вакцин більша, ніж кількість охочих вакцинуватися.

Валентина Маркевич: Ви справді є лідером думки й представляєте певний конгломерат медичних працівників, і є лідером як медичний експерт в Україні. Ви реально розумієте, що на сьогодні всі вакцини, які випущені, є експериментальними й знаходяться на третій фазі до 2023 року. Ви згодні зі мною? Це офіційні дані, хоч би як вам хотілося. Люди, які зараз приймають вакцини, мають право на нормальну інформаційну згоду. Вона регламентується нюрнберзькими документами, рішенням ради Асамблеї Європи 2361, дозволом екстреного застосування FDA, Міністерства охорони здоров'я. І кожна людина-одержувач вакцини має бути ознайомлена з ускладненнями, з документами на вакцину, їй на електронну пошту має прийти. Вона повинна отримати, як у Німеччині, 11 аркушів, де чітко описані випадки, куди можна звернутися, телефони. І насамкінець, як у Німеччині, написано: згоден, не згоден, і ознайомлений з ускладненнями. Те, що людина має обов'язково підписати. Якщо людина не згодна, вона не вакцинується, поки вона не прийде до того, що їй потрібна ця вакцина.

Ви у своєму відеозверненні, знаючи, що ми маємо 10% офіційно зафіксованих ускладнень після вакцинації... Як у Німеччині описано, можуть бути неврити, інфаркти, міокардити, тромбози, порушення згортання крові тощо. Все це чітко перераховано, люди розуміють симптоми. Ви виходите на телеканал й офіційно заявляєте: ви не переживете, ви помрете, терміново біжіть вакцинуватися. Куди? У торговий центр. Ми так до туалетів дійдемо. Ви не закликаєте йти до лікаря, який має нести хоча б відповідальність та роз'яснювальну роботу. Ви не кажете "можливо, вбереже". Ви кажете "точно". Держава нічого не створила для цього.

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Євген Комаровський: Я б дуже хотів, щоб ми з вами були вдвох, бо тема, яку ви порушили... Зараз вам маленька ілюстрація того, до чого призводить те, про що ви кажете. Минулої доби у Великій Британії захворіло сто тисяч людей. Там 70% вакциновано. Захворіло 100 тисяч, померло 140 людей. В Україні захворіло 6 тисяч людей, померло 345. Розумієте, що це говорить? Тому що в Україні щеплено не 70%, а 20%.

Валентина Маркевич: Це неправильна позиція! У нас маленька вибірка.

Євген Комаровський: Неправильна позиція у тому, що купа людей, яка вас зараз послухається, не прищепиться і поставить своє життя реально під загрозу. Ви зараз вбиваєте людей реально! Ви вбиваєте людей.

Валентина Маркевич: Ні!

Євген Комаровський: Так!

Валентина Маркевич: Я ставлю питання...

Євген Комаровський: Ви лікар, врешті-решт, у 2021 році!

Валентина Маркевич: Є препарати, які вже капають і за п'ять днів проходить...

Євген Комаровський: Які?

Валентіна Маркевич: Ремдесивір.

Євген Комаровський: Так у нього нікчемна ефективність!

Валентина Маркевич: Нісенітниця!

Євген Комаровський: Ось і йдіть з вашою нісенітницею!

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