20:18, Сьогодні

Військовий облік для жінок - це сигнал: політолог розповів, який саме "Ми - розслаблена країна в цьому сенсі"

Розширення переліку спеціальностей та професій, який передбачає взяття жінок на військовий облік як військовозобов’язаних, - це сигнал до того, що можуть бути серйозні події. Про це повідомив у ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" політолог Вадим Карасьов.

"На ці події може бути введено воєнний стан, а це зобов'язання підприємців теж давати свою власність на відповідні операції тощо. Це серйозна річ... Це підготовчі дії, й говорить про те, що ми, мабуть, розраховуємо на те або готуємося до того, що будемо реально країною, яка воює, - наприклад, як в Ізраїлі", - розповів він.

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"Ізраїль - маленька країна, мобілізована, одна релігія. Це їхня національна ідея - в цьому арабському світі утвердитися на своїх територіях. У нас трошки інакше, а там інакша політична система. Ми - розслаблена країна в цьому сенсі. Потрібно інакше керувати країною - не так, як до цього керували. Навіть коли був 2014 рік... Я вже не кажу, коли буде реальна загроза - не блеф, а якась реалізація. Дай Боже, щоб цього не було, щоб домовилися на прийнятних для України умовах", - розповів політолог.

Нагадаємо, наказом Міністерства оборони був доповнений перелік спеціальностей і професій, які передбачають, що жінки мають стати на військовий облік військовозобов'язаних.

Документ набув чинності 17 грудня. Жінки повинні будуть стати на облік, якщо їхня професія входить до розширеного переліку і вони придатні до військової служби за станом здоров’я і віком (від 18 до 60 років).

Раніше начальник управління персоналу штабу КСВ ЗСУ Роман Горбач розповів, що призивати жінок на службу до ЗСУ будуть лише у випадках воєнного стану або в особливий період під час мобілізації.

"У мирний час відбувається накопичення так званого людського ресурсу, проводиться якісна, кількісна характеристика всіх військово-облікових спеціальностей. І лише за крайньої потреби військові фахівці-жінки будуть задіяні на військовій службі: у разі запровадження воєнного стану або в особливий період під час мобілізації", – розповів він.