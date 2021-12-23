18:22, Сьогодні

Військовий облік для жінок: експерт пояснив недоліки Олег Старіков розповів, що не так з указом Міноборони

Недоліки указу про постановку жінок низки професій на військовий облік пояснив у програмі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" військовий експерт Олег Старіков.

"Перед тим, як підписувати наказ, треба знати, як його імплементувати. Ось уявіть, приходить бабуся 59 років з онуками, записується у військкомат. Навіщо писати такі цифри та не продумувати всі питання. Друге — ми скоротили відповідно до децентралізації 50% районів, а разом із районами скоротилися військкомати, зменшилася кількість військкомів, які цим займатимуться. Їх комплектування на тому самому рівні. Децентралізація ще не пройшла у тому вигляді, як розповідає влада. У деяких військкоматах ще є друкарські машинки. Люди не підготовлені. Третє: як тільки жінка-журналіст матиме критичну думку щодо влади, одразу її ставлять на облік і в армію, щоби менше говорила. У такий спосіб вас триматимуть, щоб ви не критично оцінювали владу, а хвалили. Тобто політична складова", — сказав він.

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Крім того, за словами експерта, така кількість військового резерву не потрібна Україні.

"Нині в Україні 245 тисяч військовослужбовців, і основна частина — службовці. Кількість відповідає тим викликам, які є. При цьому є близько 120-150 тисяч резерву першої черги, які приїжджають у частини через 24 години після оголошення часу "Ч", тобто початку бойових дій або ускладнення оперативної обстановки. Ще 350 тисяч людей пройшли зону АТО, мають бойовий досвід і вважаються резервом другої черги. Його в принципі немає, але у військкоматах про них знають. Загалом ми можемо відразу поставити під рушницю півмільйона людей. Так ось, сучасні війни не проводяться як друга світова. Ніхто цілими арміями на нас не наступатиме, максимум тактична ланка. Це 4-6 тисяч людей. У нас у зоні ООС 30-40 тисяч, у сухопутках 25 бригад. Я вважаю, що це більше політична, ніж військова складова, наказ писали люди, не знайомі із системою мобілізації. А також у тому вигляді, в якому видано наказ, його виконуватимуть десь 5-7 років", — сказав він.

Нагадаємо, наказом Міністерства оборони був доповнений перелік спеціальностей і професій, які передбачають, що жінки мають стати на військовий облік військовозобов'язаних.

Документ набув чинності 17 грудня. Жінки повинні будуть стати на облік, якщо їхня професія входить до розширеного переліку і вони придатні до військової служби за станом здоров’я і віком (від 18 до 60 років).