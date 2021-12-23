15:51, Сьогодні

Є позитивна сторона: академік здивував заявою про штам "Омікрон" Сергій Комісаренко розповів про особливості нових варіантів коронавірусу

У появі нового штаму коронавірусу є й позитивна сторона, розповів у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" український вчений-біохімік Сергій Комісаренко.

"Закінчення пандемії залежить від поведінки вірусу. Ви бачите, що з'являються нові варіанти вірусу. Згадайте, у нас були "Альфа", "Бета", "Гамма", але зараз про них ніхто не згадує, тому що віруси конкурують один з одним, і найзаразныший витісняє інші. Зараз поки що панує "Дельта", але й вона заміщується "Омікроном", — сказав він.

Читайте також: Відома лікарка розповіла, чим відрізняється штам "Омікрон"

За словами експерта, нові варіанти вірусу стають менш небезпечними.

"Погляньте, у Франції зараз 185 тисяч заражень на добу, у Британії понад 100 тисяч. Це у 12-13 разів вище, ніж у нас. Але, на щастя, летальність у них значно нижча. У нас, за даними МОЗ вчора померло 275 людей, це дуже велика цифра, а у них набагато менше. Тобто вакциновані люди гірше реагують на цей вірус, ніж на попередні варіанти, "Омікрон" заразніший, але менше людей потрапляють до лікарень і менше летальності. Серед негативу є й позитив", — сказав він.

Раніше епідеміологиня Катерина Сояк розповіла, які захисні заходи потрібно застосовувати проти "Омікрону".

"Зараз ми дійсно бачимо, що, можливо, паніка була зайвою, але заходи, вжиті у плані закриття кордонів, і якісь додаткові заходи щодо інфекційного контролю не зайві", — сказала вона.