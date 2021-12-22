Влащенко отримала орден від Філарета
"Напередодні Різдва особливо приємно"
Ведуча та креативна продюсерка телеканалу "Україна 24" Наташа Влащенко отримала Орден святої великомучениці Варвари від Патріарха Київського та всієї Руси-України Філарета.
"Сьогодні мала честь отримати з рук Його Святості Патріарха Київського та всієї Руси-України Філарета орден Святої Великомучениці Варвари. Напередодні Різдва особливо приємно", - зазначила пані Влащенко.
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Нагадаємо, Наташа Влащенко увійшла до рейтингу 100 найвпливовіших людей України за версією журналу "Фокус".
Відома журналістка розмістилася у рейтингу на 90-му місці.