Влащенко отримала орден від Філарета

"Напередодні Різдва особливо приємно"

Влащенко отримала орден від Філарета

Ведуча та креативна продюсерка телеканалу "Україна 24" Наташа Влащенко отримала Орден святої великомучениці Варвари від Патріарха Київського та всієї Руси-України Філарета.

"Сьогодні мала честь отримати з рук Його Святості Патріарха Київського та всієї Руси-України Філарета орден Святої Великомучениці Варвари. Напередодні Різдва особливо приємно", - зазначила пані Влащенко.

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Нагадаємо, Наташа Влащенко увійшла до рейтингу 100 найвпливовіших людей України за версією журналу "Фокус".

Відома журналістка розмістилася у рейтингу на 90-му місці.

Джерело Україна 24 Теги Україна 24 Наталя Влащенко Філарет Україна