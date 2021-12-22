14:19, Сьогодні

Напад на Україну: розкрито сценарій Кремля Росія спеціально запускає фейк про агресію України, щоб влаштувати ескалацію на лініях зіткнення, сказав експерт

Росія намагається переконати своїх громадян, а також громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей в тому, що Україна може почати агресію щодо РФ. Такі маніпуляції можуть бути інформаційною підтримкою безпосередньо російської агресії.

Про це повідомив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" військовий експерт Юрій Кочевенко.

"Це очевидна брехня для всіх. Розрахована вона виключно на самих росіян. Це цільова аудиторія цього фейка. Вона (брехня - ред.) цілком зрозуміла, (росіяни кажуть, що – ред.) мовляв, Україна не є самостійною державою, що тут є американці, що вони хочуть війни, тому Росія повинна захищатися. Це підготовка власного населення, а також низового складу власних збройних сил до війни. Ось і все", — сказав експерт.

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Він також зазначив, що дана пропаганда Кремля в ОРДЛО працюватиме погано, через те, що населення бачить, що американських військових там немає.

"Росіяни прагнуть створити там (на тимчасово окупованих територіях України - ред.) певний інформаційний вакуум, щоб не допускати іншу інформацію. Щодо конкретного населення цих територій, цей фейк, на мою думку, працюватиме гірше, оскільки вони безпосередньо примикають до лінії зіткнення, вони спілкуються з російськими окупантами, які там перебувають, і, звичайно, ніхто там ніяких американських військ не бачить, не бачив, і бачити не може. Тому вони, хоч цього і не визнають, напевно розуміють, що це фейк", — сказав Кочевенко.

Він також підкреслив, що цей сценарій написаний для створення провокацій на лініях зіткнення.

"Сценарій, який готують окупанти, прямо пов'язаний з тим, щоб спочатку створити провокацію на лінії зіткнення з тимчасово окупованими територіями, а потім використовувати її (провокацію – ред.) як привід для ескалації конфлікту. Для цього йде накручення населення на окупованих територіях, населення самої Росії, що це, мовляв, Україна готується до силового сценарію, що Україна прагне напасти на Росію. Це звичний прийом, щоб звинувачувати в тому, що робиш сам. Важко сказати, наскільки населення окупованих територій або особовий склад окупаційних військ розуміє, що це маніпуляція... Все, що зараз відбувається - інформаційне забезпечення в інтересах застосування збройних сил (РФ -ред.). Тобто, це інформаційна операція, яка зазвичай передує власне операції армії", - сказав експерт.

Раніше російський політичний та громадський діяч, юрист Марк Фейгін в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що Володимир Путін хоче загарбати Україну без війни.

"Він не хоче опинитися в ситуації, коли йому відмовлять і йому доведеться від'їхати назад з цією історією. Це ж втрата репутації. Тому він тиснутиме політично, а тут усі засоби хороші. А хочеться йому, зрештою - скасувати суверенітет України. Про це завжди йшлося, але минулого тижня заявилося офіційно. Він спробує вирішити це питання політично", - зазначив він.