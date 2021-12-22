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Пожежа в готелі на Вінниччині: люди вистрибували з вікон Вночі у Вінницькій області внаслідок пожежі в одному з готелів загинула молода жінка

У Вінницькій області внаслідок пожежі в одному з готельних комплексів загинула молода жінка. Також стало відомо, що постраждали дві людини. Про це повідомляється в сюжеті програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

Надзвичайна подія сталася 22 грудня близько 3 години ранку в селі Садове Літинської територіальної громади Вінницького району. За фактом пожежі правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Повідомляється, що пожежа сталася на даху. Постраждали 19-річна дівчина і 43-річний чоловік. Люди травмувалися при падінні на землю, після того, як вони вистрибнули з вікна будівлі, рятуючись від пожежі. В цей момент обидва постраждалих знаходяться в реанімації.

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Також під час рятувальної операції було евакуйовано 56 осіб, більшість з яких були діти. Їх розмістили в сусідньому приміщенні на території готельного комплексу. У самій будівлі готелю після пожежі з'явилися дві тріщини. Відзначається, що після попереднього огляду конструкції будівлі є висновки, що зараз загрози обвалу немає.

Оксана Урбанська, речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, зазначила, що у пожежі загинула співробітниця комплексу.

"Загинула жінка, наскільки нам відомо, 2002 року народження. Вона працівниця даного комплексу. Ще двоє людей постраждали, вони зараз госпіталізовані в лікарню екстреної медичної допомоги. Поки в приміщення нікого не пускають. Із зовнішнього боку пішла тріщина", - повідомила вона.



Своєю чергою, Анна Олійник, спікер Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, повідомила про початок розслідування обставин пожежі в готелі.

"Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення встановленим законодавством пожежних вимог, що призвело до загибелі людей. Такий злочин карається ув’язненням до 8 років. Зараз буде комісійне обстеження приміщень. Буде визначено, де саме сталося загоряння і яка його причина", - сказала вона.

Раніше повідомлялося про трагічну пожежу, яка сталася в столичній багатоповерхівці в Академмістечку. На вулиці Семашка загорілася чотирикімнатна квартира на 8 поверсі.Пожежа спалахнула на 8 поверсі 9-поверхівки в чотирикімнатній квартирі, де перебували дві людини похилого віку — чоловік і жінка. Коли на місце події приїхали рятувальники, вони зрізали двері та почали гасити пожежу, а також винесли жителів квартири до під'їзду, але вони, на жаль, загинули. На гасіння пожежі знадобилося близько години, площа спалаху становила 10 кв.м., попередньо пожежа сталася через коротке замикання.