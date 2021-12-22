Пожежа в готелі на Вінниччині: люди вистрибували з вікон 

Вночі у Вінницькій області внаслідок пожежі в одному з готелів загинула молода жінка

Пожежа в готелі на Вінниччині: люди вистрибували з вікон 

У Вінницькій області внаслідок пожежі в одному з готельних комплексів загинула молода жінка. Також стало відомо, що постраждали дві людини. Про це повідомляється в сюжеті програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

Надзвичайна подія сталася 22 грудня близько 3 години ранку в селі Садове Літинської територіальної громади Вінницького району. За фактом пожежі правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Повідомляється, що пожежа сталася на даху. Постраждали 19-річна дівчина і 43-річний чоловік. Люди травмувалися при падінні на землю, після того, як вони вистрибнули з вікна будівлі, рятуючись від пожежі. В цей момент обидва постраждалих знаходяться в реанімації.

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Також під час рятувальної операції було евакуйовано 56 осіб, більшість з яких були діти. Їх розмістили в сусідньому приміщенні на території готельного комплексу. У самій будівлі готелю після пожежі з'явилися дві тріщини. Відзначається, що після попереднього огляду конструкції будівлі є висновки, що зараз загрози обвалу немає.

Оксана Урбанська, речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, зазначила, що у пожежі загинула співробітниця комплексу.

"Загинула жінка, наскільки нам відомо, 2002 року народження. Вона працівниця даного комплексу. Ще двоє людей постраждали, вони зараз госпіталізовані в лікарню екстреної медичної допомоги. Поки в приміщення нікого не пускають. Із зовнішнього боку пішла тріщина", - повідомила вона. 


Своєю чергою, Анна Олійник, спікер Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, повідомила про початок розслідування обставин пожежі в готелі.

"Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення встановленим законодавством пожежних вимог, що призвело до загибелі людей. Такий злочин карається ув’язненням до 8 років. Зараз буде комісійне обстеження приміщень. Буде визначено, де саме сталося загоряння і яка його причина", - сказала вона.

 Раніше повідомлялося про трагічну пожежу, яка сталася в столичній багатоповерхівці в Академмістечку. На вулиці Семашка загорілася чотирикімнатна квартира на 8 поверсі.Пожежа спалахнула на 8 поверсі 9-поверхівки в чотирикімнатній квартирі, де перебували дві людини похилого віку — чоловік і жінка. Коли на місце події приїхали рятувальники, вони зрізали двері та почали гасити пожежу, а також винесли жителів квартири до під'їзду, але вони, на жаль, загинули. На гасіння пожежі знадобилося близько години, площа спалаху становила 10 кв.м., попередньо пожежа сталася через коротке замикання.

Джерело Україна 24 Теги пожежа Вінницька область смерть