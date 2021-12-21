17:35, Сьогодні

Черги на кордоні з Польщею: посол дав роз’яснення українцям Однією з причин Дещиця назвав введення Польщею нових обмежень через епідемію коронавірусу

На кордоні з Польщею утворилися черги через економічні причини, а також через нові обмеження у Польщі у зв’язку з епідемією коронавірусу COVID-19.

Про це в ефірі програми ток-шоу «Сьогодні» на телеканалі «Україна 24» розповів посол України в Польщі Андрій Дещиця.

«Ситуація на кордоні щороку є достатньо складною, тому що створюються черги – автоперевізники намагаються максимально використати дозволи, щоб перевезти товари до кінця року. Взагалі з нинішньою безпековою ситуацію, мабуть, виникає потреба більше перевіряти транспортні засоби, відповідно, час перевірки видовжується. Тому і черги довші», - зазначив посол.

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«Крім того, знаємо, що у зв’язку з карантинними заходами в Польщі введена необхідність надання ПЛР-тесту. Громадяни України, які подорожують до Польщі, окрім того, що мають показати, що вони вакциновані, мають ще показати тест – це також забирає час», - додав Дещиця.

На українсько-польському кордоні утворилися транспортні черги після змін у правилах в’їзду, які запровадила Польща з 15 грудня – вона вимагає від українців, що перетинають кордон, наявність негативного ПЛР-тесту на коронавірус або тесту на антиген.

Раніше в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" експертка з питань працевлаштування Тетяна Пашкіна розповіла, що Україна 2021 року встановила новий рекорд з відтоку населення - 600 тисяч громадян за 10 місяців. Найпопулярнішою країною для заробітчан залишається Польща, яка охоче залучає українських фахівців:

"Агенції, які працевлаштовують українців за кордоном, кажуть, що є чотири пункти, за якими Україна програє Польщі. Зарплатня - лише один з них. Далі ми кажемо про соціальну стабільність, про якість освіти і медичних сервісів".