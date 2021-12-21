17:08, Сьогодні

Підозра з нульовою перспективою: адвокат щодо розслідування держзради Порошенка Адвокат розповів, чим закінчиться оголошення підозри Петру Порошенку у справі про держзраду

Підозра в держзраді п'ятому президенту України, нардепу Петру Порошенку не має логічного продовження. Про це повідомив у ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" адвокат Євген Лосовський.

Правозахисник зазначив, що підозра в держзраді є важким звинуваченням з серйозними наслідками для особи, щодо якої проводиться таке розслідування. Він пояснив, чим має володіти слідство, щоб працювати над таким кримінальним провадженням.

"Це досить важке звинувачення і важкі наслідки для підозрюваної особи й обвинуваченого, якщо (кримінальне провадження знаходиться вже - ред.) в судовому слідстві. Перш за все необхідно враховувати, що є порядок досудового розслідування і судового слідства. Підозра Петру Олексійовичу Порошенку базується на декількох речах. Крім документальної бази, яку, напевно, як я розумію, слідчі ДБР мають... у такому важкому злочині необхідні свідчення людей, які брали участь в "організованій групі"... Далі необхідне підтвердження низки експертних висновків та осіб, які повинні дати свідчення, що дана особа давала будь-які завдання, організовувала даний процес, а також мала мотив", — сказав адвокат.

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Він зазначив, що не бачить перспектив у підозри, що стосується держзради Порошенка.

"Державна зрада" визначає як повалення державного ладу, так і будь-яких преференцій для противника... Враховуючи все, що я бачив до сьогодні в роботі стосовно "Укроборонпрому", хоча ця організація знаходиться в Києві, і люди працюють, і архів документів тут (у Києві - ред.) знаходиться, водночас ми бачимо досить низьку ефективність. Я вважаю, що дана підозра перспективи на сьогодні не має... Ми б мали побачити як мінімум за тиждень підозри особам, які здійснювали дані операції... Але якщо ми не побачимо членів цієї "злочинної групи", можна сказати, що перспектива дорівнює нулю", - сказав Лосовський.

Нагадаємо, п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Про це заявив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов. Соратник Порошенка зазначив, що документ підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а один із її заступників. Підозра стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 рр.

Політолог Дмитро Васильєв назвав "цирком" алгоритм повідомлення Порошенку про підозру. На його думку, це потрібно було робити, коли п'ятий президент перебував в Україні, а не за її межами.

"Чесно кажучи, це дуже дрібна, нижче за плінтус позиція. Я так розумію, знаючи, що Порошенко виїхав за кордон, на що має право, бо є відпустка у народних депутатів, йому надсилають цю повістку. Це низько. Якщо є таке рішення, є підозра, треба вручати, коли людина є в країні, а не робити цей цирк", — сказав він.