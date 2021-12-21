15:58, Сьогодні

Інформація про вторгнення Росії найближчим часом - це спекуляції, вважає експерт Експерт пояснив, чому інформація в ЗМІ про ймовірний наступ РФ на Україну є спекулятивною

Інформацію в таблоїдах щодо швидкого вторгнення російських військ в Україну можна віднести до чуток і пліток. Про це повідомив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" експерт-міжнародник Тарас Семенюк.

Експерт вважає, що і західні видання можуть бути відлунням кремлівської пропаганди, оскільки є російські олігархи, які контролюють такі ЗМІ.

"Проаналізуймо, з якого видання виходить ця інформація. Це таблоїдне видання. Про що пишуть таблоїдні видання? Це плітки, скандали й таке інше. Ніякої конкретики. Навряд чи б британська розвідка зливала б таку інформацію саме через таблоїд. Треба дивитися, кому належать ці таблоїдні видання. Є російські олігархи, які теж на своєму рівні мають ЗМІ саме у Великій Британії. Маючи відповідь на друге питання, ми зможемо зрозуміти, чому з'являється така інформація саме в такому виданні", - сказав Семенюк.

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Експерт вважає подібну інформацію спекулятивною. Свій висновок він формує на тому, що плани щодо військової стратегії агресор розкривати не буде.

"Я думаю, що це спекуляція. Якщо мислити логічно, то ніхто б не розкривав дати ймовірного наступу. Для чого? Для того, щоб підготувати свого супротивника? Немає сенсу розкривати всі плани. Як правило, завжди все відбувається дуже швидко. Тобто плани готові, вони лежать, але їх реалізація і запуск - справа одного або двох днів. І для того, щоб застати противника зненацька, не щоб його попередити, щоб він закупився гречкою або сіллю, або підготував необхідні сховища, а щоб виступати відразу. Тому я думаю, що це всього-на-всього спекуляція", - підкреслив Семенюк.

Крім того, він звернув увагу на економічну складову, маючи на увазі ціни на блакитне паливо.

"Ми з вами перед ефіром говорили про ціни на газ. Який сенс Росії починати війну, маючи такі високі ціни на газ?", - сказав експерт.

Як стало відомо, британський таблоїд Daily Star повідомив, що керівники розвідки попередили міністрів про "високу ймовірність" того, що Росія може вторгнутися в Україну напередодні Різдва (мається на увазі католицьке Різдво, яке відзначається 25 грудня – ред.). Також видання зазначило, що на кордоні з Україною зосередилося близько 100 тисяч російських військових.

"Це збіглося б з 42-ю річницею вторгнення Радянського Союзу в Афганістан. На кордоні зосереджено до 100 000 російських військовослужбовців. І Міністерство оборони, і Міністерство закордонних справ відмовилися коментувати, які дії може зробити Велика Британія в разі російського вторгнення", - пише Daily Star.

Раніше російський політолог Андрій Піонтковський зазначив, що "у Москви є достатньо інструментів з руйнування української державності без повномасштабного вторгнення". Політолог зазначив, що після діалогу Байдена з Путіним потрібно чекати відповіді з США.