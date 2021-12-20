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Яценюк пояснив, чому святкує Різдво 25 грудня "Це рішення кожної людини"

Коли святкувати Різдво - 25 грудня чи 7 січня - це рішення кожного. Про це сказав в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"Я став святкувати Різдво по Григоріанському календарю, тобто 25 грудня. Минулого року так спробував вперше і так вийшло - і 25-го, і 7-го (січня - прим. ред.). А цього року вирішив лише 25-го", - сказав він.

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"Це рішення кожної людини. Українська греко-католицька церква сказала, що це рішення кожного. Але, напевно, час прийде, коли ми будемо по Григоріанському календарю... Так само православна церква України зробила аналогічну заяву. Тобто це рішення кожної людини, але я скористався можливістю, тому ялинка вже готова, 12 страв готуються і 25-го відзначатиму Різдво", - розповів Арсеній Яценюк.

Нагадаємо, глава Православної церкви України Епіфаній висловив сподівання, що українці впродовж наступних 10 років, у своїй більшості, можуть перейти на святкування Різдва 25 грудня.

"Будемо прогнозувати, що впродовж 10 років. А далі будемо бачити. Це важко так передбачити", - сказав він.

Митрополит Київський і всієї України наголосив, що особисто підтримує перехід святкування Різдва за Новоюліанським календарем, проте процес має відбутися поступово. Він зазначив, що українців "вже намагаються ділити і за мовою, і за релігією".