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У Маріуполі впала святкова ялинка: подробиці з місця подій Новорічна ялинка не витримала сильного вітру

Без новорічної ялинки залишилися мешканці Маріуполя. Конструкцію доведеться ремонтувати, повідомляється у програмі "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

Дерево впало напередодні, коли на площі було людно. Намагалися полагодити на місці. Чому ялинка впала і коли вона знову радуватиме городян, розповів кореспондент "Україна 24" з місця подій.

Маріупольська ялинка простояла лише 15 годин. Вона не витримала сильного вітру та впала. Дерево штучне і металева основа, на якій трималися гілки, зламалася навпіл. Навколо ялинки встановлені металеві арки, тому верхівка впала на огорожу. Попри це, ще якийсь час вона світилася.

У момент падіння на площі було людно, проте ніхто не постраждав, хіба що злякалися – про це люди розповіли журналістові:

"Різне буває, це життя. Навіть якщо це не вітер, а недбалість установників — що ж... Це життя." "Не дуже весело стало, діти чекали на свято". "Приїхав на ялинку, а ялинки немає".

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"Вночі працював кран, який демонтував пошкоджену частину. На ранок ялинку повністю розібрали й вивезли з Театральної площі, щоб відремонтувати та повернути до центру міста. "Зараз усе проаналізують, зміцнять у тих місцях, де є ризик, і протягом 5-7 днів очікуємо на нову ялинку", — розповіла директорка КП з організації свят Марія Сльота.

Головну міську ялинку купили торік, вона зі штучних матеріалів. Міському бюджету 14-метрова красуня коштувала 3,5 млн гривень. Скільки коштуватиме ремонт — невідомо, але міська влада запевняє, що каркас стане міцнішим.

Нагадаємо, у Києві 18 грудня урочисто відкрили головну ялинку країни на Софійській площі.