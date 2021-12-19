23:25, Вчора

Боротьба з інфекційними хворобами в Україні: лікарка назвала важливу проблему Ольга Голубовська розповіла, чому Україні потрібний закон про біологічну безпеку

В Україні потрібний закон про біобезпеку — про це заявила в програмі "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" докторка медичних наук, інфекціоністка Ольга Голубовська.

"У нас найголовніша і найгостріша проблема — не створена вертикаль біобезпеки. Тобто у нас на сьогоднішній день усе, що стосується протидії інфекційним хворобам, поза правовим полем. Я поясню чому. Тому що постановою Кабінету міністрів у 2017 році санітарно-епідемічна служба протизаконно була ліквідована.Попри те, що профспілки виграли суд, Кабмін її ліквідував. А в наших основних законах, які діють на сьогоднішній день — про захист населення від інфекційних хвороб та санітарно-епідемічного благополуччя населення, — скрізь фігурує санепідемслужба. І я не знаю, чому дуже великі складнощі прийняти цей закон щодо біобезпеки. Напевно, хтось якийсь тиск чинить", — сказала вона.

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Голубовська розповіла, чому важливо збудувати вертикаль біобезпеки.

"Інфекціоністів дуже мало в цивілізованому світі. У 2018 або 2019 році в New York Times була велика стаття про катастрофічний брак інфекціоністів. Вони можуть собі робити системи, які вважають за потрібне під їхнє благополуччя. А ми неблагополучна країна, і має бути вертикаль. Найстрашніше, що хотіли зробити, і ми зуміли цьому запобігти, — у 2019 році хотіли протягнути закон, який децентралізує нашу біобезпеку. Це як децентралізувати СБУ. Вертикаль треба побудувати й поставити на чолі авторитетну людину. Якщо керуватиме некомпетентна людина, воно все одно не працюватиме", — сказала вона.

Раніше Голубовська розповіла, чим вирізняється штам коронавірусу "омікрон".

"Це черговий варіант вірусу, який віднесений до варіантів, що викликають занепокоєння. Усі варіанти, які потрапляють до цієї когорти, є більш заразними, вони вислизають від імунітету - як штучного, так і природного, вони трохи слабше відповідають на терапію", - сказала вона.