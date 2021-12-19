21:16, Сьогодні

Відома лікарка розповіла, чим відрізняється штам "Омікрон" Ольга Голубовська пояснила, хто найбільше постраждає від нового варіанта вірусу

Що являє собою штам коронавірусу "Омікрон" і наскільки він небезпечний, розповіла в програмі "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" докторка медичних наук, інфекціоністка Ольга Голубовська.

"Омікрон — це черговий варіант вірусу, який віднесений до варіантів, що викликають занепокоєння. Всі варіанти, які потрапляють до цієї когорти, є більш заразними, вони вислизають від імунітету — як штучного, так і природного, вони трохи слабше відповідають на терапію. Але на сьогодні, якщо ми проаналізуємо пандемію з початку її розвитку, можна помітити, що кожен наступний варіант збільшує свою заразність, при цьому компенсаторно поступається своєю агресивністю. "Дельта" була заразніша, але менш вірулентна, з меншою летальністю, але захопила молодих людей, дітей. "Омікрон" ще заразніший, ніж "Дельта", тому в деяких країнах вертикальні криві за кількістю інфікованих. Але поки що в основному він викликає легкі, неважкі форми захворювання. Побачимо, що буде далі", — сказала вона.

Читайте також: Україна на порозі катастрофи - ексглава МОЗ забив на сполох

При цьому лікарка наголосила на небезпеці нового варіанта вірусу для груп ризику.

"Потрібно розуміти - в якій би формі не була хвороба, групи ризику все одно страждатимуть. Він битиме по тих групах ризику, які ми знаємо. Тому наші рекомендації залишаються такими самими", — сказала вона.

Раніше епідеміологиня Людмила Мухарська розповіла, яким категоріям українців потрібно робити додаткове щеплення від коронавірусу.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко підписав указ про вакцинацію від COVID-19 додатковою дозою людей з важкими супутніми захворюваннями.

Третє щеплення від коронавірусу рекомендується зробити людям таких категорій: з ВІЛ-інфекцією; з онкологічними захворюваннями; після трансплантації органів; які проходять імунодепресивну терапію; які проходять імуномодулюючу терапію; з імунодефіцитним станом.