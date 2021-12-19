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Новий штам "Омікрон": лікарка сказала, кому потрібно замислитися про третє щеплення "Ще багато питань не знято"

З появи нового штаму коронавірусу "Омікрон" минуло занадто мало часу. Про це в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" заявила епідеміологиня Людмила Мухарська.

"Ще багато питань не знято - вони в стадії досліджень. Але в будь-якому разі вакцинуватися потрібно і звичайно тим, кому можна робити третю дозу, тобто людям, які вакцинувалися попередніми двома, потрібно вже думати про те, як зробити третю дозу. Вона допоможе першим двом дозам захищати людину від будь-якого варіанту вірусу, який циркулює. У цьому випадку в Україні все-таки поки що циркулює "Дельта", але дійсно ми вже можемо говорити про те, що "Омікрон" є. І я думаю, що він вже був у нас", - сказала вона.

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За її словами, на сьогодні відомо, що "Омікрон" дуже швидко поширюється:

"Ми розуміємо, що він з'явився в листопаді, а вже "захопив" майже 80 країн... Які форми захворювання він викликає? Поки що це питання 100% не досліджено. Ми бачимо, що все-таки він викликає більше захворювання в легкій та середній формі. Але тут також потрібно сказати, що хворіють в основному люди середнього віку - навіть молодого... Люди похилого віку поки що не хворіють на цей штам - принаймні в Україні та інших країнах. Тому відповісти на запитання, чи буде він викликати захворювання у важкій формі, поки що говорити про це зарано. Можливо, й буде. Ми також знаємо, що смертність від цього варіанту вірусу не така велика, як від "Дельти". Але не можна 100% говорити про те, що так і буде".

Раніше епідеміологиня Людмила Мухарська розповіла, яким категоріям українців потрібно робити додаткове щеплення від коронавірусу.

Також міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко підписав указ про вакцинацію від COVID-19 додатковою дозою людей із важкими супутніми захворюваннями.

Третє щеплення від коронавірусу рекомендується зробити людям таких категорій: з ВІЛ-інфекцією; з онкологічними захворюваннями; після трансплантації органів; проходять імунодепресивну терапію; проходять імуномодулюючу терапію; з імунодефіцитним станом.