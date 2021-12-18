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Заражень може бути більше: інфекціоніст про головну загрозу від "Омікрона" Коронавірус з планети нікуди не дінеться, потрібно навчитися з ним жити, повідомив інфекціоніст

В Україні виявлено перший випадок зараження штамом "Омікрон". Відомо, що даний штам набагато заразніше, ніж його попередники. Наскільки небезпечно може виглядати епідемія "Омікрона", розповів у програмі "Сьогодні День Вихідний" на телеканалі "Україна 24" інфекціоніст, доцент кафедри інфекційних хвороб Юрій Сухов.

"Нові штами вірусу були й будуть. Ми це знаємо з того ж грипу, який досліджується десятки років. Минулого року вже довели, що кожні 12 днів якийсь новий різновид буде... Інша справа що, за законами інфекційних хвороб, за законами епідеміології, рано чи пізно цей вірус повинен до людей адаптуватися і протікати більш сприятливо. Це стратегічно хороша новина", - сказав медик.

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Він також повідомив, який мінус для суспільства має штам "Омікрон".

"Що стосується смерті від "Омікрона" (мова йде про смерть пацієнта з "Омікроном", яка була зафіксована у Великої Британії - ред.), але ж і від грипу люди вмирають, і від аденовірусної інфекції, і від інших інфекцій, які людство знає багато-багато років. У порівнянні з "Дельтою", ми можемо поки говорити, аналізуючи ситуацію в усьому світі, що "Омікрон" легше протікає. Але мінус в тому, що людина, хвора "Омікроном", стає більш заразним, ніж, якби він заразитися "Дельтою", класичним штамом "Бета" або якимось іншим штамом. Тому що (в цьому випадку – ред.) вірусних частинок виділяється більше чисто технічно", — сказав Юрій Сухов.

Інфекціоніст також нагадав про засоби захисту від коронавірусу.

"При будь-якій інфекційній хворобі, будь-то холера, чума або ковід, має значення заражає доза. Тому (необхідно - ред.) соціальне дистанціювання, носіння масок, недопущення взятися за ручку дверей, а потім почухати ніс і механічний занести собі цей вірус. Як і раніше ми говоримо про санітайзери, про те, що маски зменшують цю заражаючу дозу. Якщо людина меншою дозою заразилася, то у неї набагато більше шансів легше перенести захворювання", - сказав він

Доктор також повідомив, що з COVID-19 людству доведеться уживатися, вірус не зникне.

"Жоден фахівець у світі не говорить, що ми коли-небудь повністю переможемо ковід, як, наприклад, натуральну віспу. Просто цей вірус перейде в розряд звичайних вірусів для людини, буде загальний імунітет. Люди все одно будуть хворіти ковидом. Інше питання, що будуть вакцини. Я сподіваюся, що зараз вже йдуть перша і друга стадія розробки специфічних препаратів (препаратів, які знижують ймовірність розвитку ускладнень - ред.). Ми не боїмося, що у нас буде нежить - ми боїмося ускладнень. Ми боїмося тромбоемболії, ми боїмося інших ускладнень. Тобто ми говоримо про те, що повністю позбутися (від ковіду в суспільстві - ред.) практично неможливо. Як він (ковід - ред.) з'явився, звідки він з'явився - це вже друге питання, це не до медиків, а до дослідників. У тому, що ми з ним (коронавірусом - ред.) будемо жити в доступному для огляду майбутньому - це факт, нічого страшного в цьому немає", — сказав медичний експерт.

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Юрій Суханов зазначив, що завдяки профілактичним заходам, спрямованим на боротьбу з коронавірусом в Україні, в країні за два роки знизилася захворюваність іншими небезпечними інфекційними хворобами.

"Ті заходи, які ми вживаємо - соціальна дистанція, носіння масок і респіраторів, обробка рук, - призвело не тільки до позитивних зрушень в нинішній пандемії, але і до зниження рівня захворюваності на грип вже другий рік поспіль, до зниження первинного зараження туберкульозом, іншими інфекціям, які передаються повітряно-крапельним шляхом", — сказав доктор.

18 грудня глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в Україні зафіксовано один випадок зараження "Омікроном". За його словами, штам в Україну потрапив з ОАЕ.

"Вночі в Центр громадського здоров'я України за результатами повногеномного секвенування виявлено штам Omicron особа, яка виявилася інфікованою цим штамом коронавірус, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими COVID-19. Пацієнт продовжує перебувати на лікуванні", - сказав Ляшко.

Також у МОЗ повідомили, що в Україні було виявлено 7 503 нових випадки COVID-19 станом на 18 грудня 2021 року. Зокрема, захворіли 674 дитини та 154 медпрацівники. Згідно зі зведенням, найбільше нових заражень за добу сталося в Києві (1395), а найменше - на Луганщині (72) і Херсонщині (95). Також наголошується, що за добу від ускладнень, викликаних ковідом, померло 288 людей.

Крім того, британське видання BBC повідомило, що прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив про першу смерть від "Омікрона" у Великобританії.

"На жаль, вже підтвердилося, що принаймні один пацієнт помер від "Омікрона", — сказав британський прем'єр-міністр. - Так що, думаю, ідею про те, що це якась більш м'яка версія вірусу, можна відставити в сторону і визнати, що новий варіант поширюється з величезною швидкістю".